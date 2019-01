Pak PM to Virat/‌विराट कोहली को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री-शोएब अख्तर ने दी ऑस्ट्रेलिया पर जीत की बधाई

IND vs AUS: टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में 71 साल के इतिहास को बदलकर रख दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चार टेस्ट की सीरीज में 2-1 से हरा दिया। (Virat Kohli) की टीम के प्रदर्शन से के प्रधानमंत्री (Pakistan Prime Minister Imran Khan) भी खुश हैं। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए टीम इंडिया को बधाई दी। वहीं, के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है। भारतीय टीम 71 साल से ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही थी, लेकिन कभी भी उसे टेस्ट सीरीज में जीत नहीं मिली थी। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया को उसके घरेलू मैदान पर टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड, वेस्टइंडीज,न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका ने ही हराया था।

क्या कहा इमरान ने?

ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया को मिली जीत पर काफी खुश दिखे। इसका इजहार उन्होंने एक ट्वीट में किया। कहा, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज करने वाली उपमहाद्वीप की पहली टीम बनने पर और भारतीय टीम को बधाई। बता दें कि की कप्तानी में ही ने 1992 में वर्ल्ड कप जीता था। खान ने कुल 88 टेस्ट और 175 वनडे खेले। उनके नाम टेस्ट में 3807 रन बनाए और 362 विकेट लिए। वहीं, वनडे में उन्होंने 3709 रन बनाए और 182 विकेट लिए।

Congratulations to Virat Kohli and the Indian cricket team for the first ever win by a subcontinent team in a test series in Australia

शोएब अख्तर भी खुश

इमरान ही नहीं शोएब अख्तर भी टीम इंडिया के प्रदर्शन से काफी खुश हैं। और टीम इंडिया के कोच के अलावा रोहित शर्मा भी शोएब के अच्छे दोस्तों में से हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब ने एक ट्वीट में कहा- टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक सफलता पर बधाई। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतना बहुत मुश्किल काम है। इस पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के सामने दबाव में नजर आई।

Congratulations to Team India for a historic series victory Down Under. One of the toughest tours in world cricket is a Test Series in Australia. It was a great effort and they kept Aussies under pressure throughout. #DownUnder #INDvAUS