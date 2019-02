पाकिस्तान में लगे इमरान खान मुर्दाबाद और Imran Khan Shame- Shame के नारे, देखें वीडियो

Pakistan Reaction on Air Strike in Balakot, Pak Reaction After Indian Air Force

. पीओके में आज की आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद सरकार में हड़कंप तो है ही साथ बौखलाहट भी साफ नज़र आ रही है। यही कारण है कि पाकिस्तानी संसद में OIC में भारत के बहिष्कार की मांग उठी है इसके अलावा आज पाकिस्तान की संसद में देश के प्रधानमंत्री मॉर्डनाइजेशन का एक के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई है पाकिस्तान की संसद में इमरान खान Shame-Shame के नारे लगाए गए। भारत की एयर स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान संसद में हंगामा

26 जनवरी सुबह 3:30 बजे भारतीय वायु सेना की ओर से पाकिस्तान अधिकृत में की गई लड़ाई के बाद से पाकिस्तान संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री इमरान खान मुर्दाबाद के नारे लगाए साथ ही साथ में शेम-शेम की आवाज सुनाई दी। आपको बता दें कि आज भारतीय वायु सेना ने पीओके में घुसकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है, जिसमें करीबन 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर है इसमें जैश के कमांडर से लेकर आतंकी और ट्रेनी आतंकी तक मौजूद थे वही बताया जा रहा हैं कि जहां बालाकोट में ये कार्रवाई हुई उस कैंप को जैश ए मोहम्मद का चीफ मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार युसूफ अज़हर चला रहा था। और खबर है कि भारतीय वायुसेना के आतंकी कैंप पर हमने के दौरान वह उसी कैंप में मौजूद था हालांकि अभी उसकी मौत की पुष्टि नहीं की गई है। -- पूरी ख़बर पढ़ें --