surgical strike 2/ पाकिस्तान की धमकी- भारत को सही वक्त-जगह पर जवाब दिया जाएगा; कुरैशी बोले- दुनिया को बताएंगे कि पड़ोसी ने क्या किया, PAK सेना ने बालाकोट को घेरा

नई दिल्ली/ . पुलवामा हमले के बाद दुनिया से अलग-थलग पड़े के सामने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंप को भारतीय वायुसेना ने तबाह कर दिया और 300 आतंकी मार गिराए। इसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप है और वहां की संसद में सरकार के खिलाफ शर्म करो जैसे नारे लगाए गए। इसके बाद सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग की। नेशनल सिक्युरिटी कमेटी के अफसरान भी बैठे। इमरान भी शामिल हुए। बाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें सबसे पहले नेशनल सिक्युरिटी कमेटी का बयान पढ़ा। इसमें कहा गया- भारत की आक्रमकता का जवाब देंगे। इसके लिए वक्त और स्थान भी हम ही तय करेंगे। कुरैशी ने कहा- हम दुनिया को भारत की इस हरकत के बारे में बताएंगे। दूसरी तरफ, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान की सेना ने बालाकोट को घेर लिया है और वो भारत के हमले के बाद हुई तबाही के निशान मिटाने में जुट गई है।

कुरैशी ने क्या कहा?

प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री कुरैशी के अलावा, रक्षा मंत्री परवेज खटक और वित्त मंत्री असद उमर भी शामिल हुए। कुरैशी ने कहा- हमने तीन मंत्रियों की कमेटी बनाई है। इसमें मेरे अलावा जो साथी बगल में बैठे हुए हैं, वो भी शामिल हैं। हम संसद को पूरी जानकारी देंगे। देश के नागरिकों को ताजा हालात के बारे में जानकारी दी जाएगी। लोकल और इंटरनेशनल मीडिया को वहां ले जाएंगे। अभी मौसम खराब है ठीक होगा तो हम ये काम करेंगे इसके लिए हेलिकॉप्टर तैयार हैं। मेहबूबा मुफ्ती का बयान आपके सामने है। जो कहानी पेश की जा रही है वो सच्चाई नहीं है।

#India has committed uncalled aggression to which #Pakistan shall respond at the time and place of its choosing.

This was told to a special meeting of the National Security Committee chaired by the Prime Minister Imran Khan in Islamabad today. pic.twitter.com/xqgXtKkCtw