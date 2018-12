यूट्यूब स्टार और Ace of Space फेम दानिश जेहन की रोड एक्सीडेंट में मौत, चाहने वालों ने दी श्रद्धांजलि

. यूट्यूब (Youtuber) की दुनिया के मशहूर नाम दानिश जेहन (Dansih Zehen) का गुरुवार को निधन हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दानिश का निधन एक कार दुर्घटना (Danish Zehen passed away in a car accident) में हुआ। महज 21 साल के दानिश के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक शादी में गए थे और वहां से लौटते वक्त के ‌वाशी में उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ। घटना गुरुवार तड़के की बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस की एक टीम इस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल, पुलिस की तरफ से कोई बयान इस एक्सीडेंट के बारे में सामने नहीं आया है।

कौन थे दानिश जेहन?

यूट्यूब के चाहने वालों के लिए दानिश एक जाना पहचाना नाम है। उनके कई वीडियोज को 90k से ज्यादा लाइक्स मिले हैं। इसके अलावा वो अपना ब्लॉग भी चलाते थे और इसकी वजह से उन्हें काफी लोकप्रियता मिली। उन्हें एमटीवी के मशहूर शो MTV Ace of Space में भी काम करने का मौका मिला। इससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी। दानिश की एक मिडल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे।

चाहने वाले ने श्रद्धांजलि

पॉप सिंगर का हेयर स्टाइल अब भी युवाओं के बीच काफी पसंद किया जाता है। दानिश ने अपने वीडियोज में इसे अपनाया। लोगों को यह अंदाज भी भा गया। दानिश के निधन पर उनके कुछ चाहने वालों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एक शख्स ने लिखा- इस स्टार का जाना यह बताता है कि जिंदगी किसी भी पल नया रूप ले सकती है। इसके बारे में कोई भविष्यवाणी करना संभव नहीं है।

Can't believe this actually happened! danish zehen rip

Just before 2days, he was happily alive! Life is so unpredictable!

May his soul rest in peace! #rip #DanishZehen #AceOfSpace