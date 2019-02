Promise Day Quotes / प्रॉमिस डे पर अपनों को भेजें ये कोट्स हिंदी में, प्रॉमिस डे यानी वादे करने और उनको निभाने का प्रण लेने का दिन

. वेलेंटाइन वीक यानी वेलेंटाइन सप्ताह चल रहा है। इसका पांचवा दिन होता है बहुत खास। इस दिन को प्रॉमिस डे के नाम से जाना जाता है। इस दिन आप अपने करीबियों से कुछ खास वादा करते हैं। जिससे आप वादा कर रहे हैं या जो आपसे वादा कर रहा है, वो दोनों ही खास हैं। इसके लिए जरूरी है कि वादा या वादे जरूर किए जाएं लेकिन इससे भी जरूरी है कि वादे सिर्फ करने पर सीमित ना रह जाएं। ज्यादा जरूरी ये है कि वादे करने के साथ ही इनको निभाने का प्रण भी किया जाए। ये वादे कोई अपनी गर्लफ्रेंड से, कोई बॉयफ्रेंड से, कोई पति से, कोई पत्नी से और कोई किसी खास दोस्त से करता है। बात फिर भी वही, वादा कर रहे हैं तो फिर ये भी प्रण करें कि जो वादा कर रहा है वो उसे हर कीमत पर निभाएगा जरूर। क्योंकि ये बहुत जरूरी इसलिए भी है कि रिश्ते वादों, इरादों और फिर उनके पूरे होने पर टिके होते हैं। यहां हम आपको कुछ कोट्स दे रहे हैं, जो आप इस प्रॉमिस डे पर अपनों को भेज सकते हैं।

प्रॉमिस डे कोट्स हिंदी में

बहुत अकेला सा लगता है कभी-कभी दुनिया में

लगता है कि अकेले जा रहे हैं किसी अंतहीन सफर पर

तुम मिल गए हो और दूर से आवाज दी है

अब वादा करो कि यूं ही सदाएं देते रहोगे हमें उम्रभर।

हम उनमें से नहीं जो वादा करें और भूल जाएं

फूल है तो खुशबू भी होगी, दोनों जुदा कहां होते हैं

आज तुमसे एक वादा मैं भी कर रहा हूं हमनवां मेरे

या तो जिंदगी हरपल तुम्हारे साथ होगी, या फिर होगी ही नहीं।

गुलाब से सीखिए कि वादा निभाने का तरीका क्या है

जानता है कि कांटों से दामन बचाकर गुजारना है जिंदगी

फिर भी उसे कोई गिला नहीं कुदरत के इस कानून से

हम भी गुलाब से हैं, चलेंगे तुम्हारे साथ रास्ता फिर कैसा भी हो।

जिंदगी हर पल एक सवाल करती आई है

हंसते दिखे हम तो फिर गम देती आई है

तुम एक वादा करो आज इस मौके पर हमसे

मुस्कराने की वजह बनोगे- दुनिया तो गम देती आई है।

रिश्तों की उम्र तय होती है वादे निभाने से

बारिश तय होती है काले बादलों के छा जाने से

हर रास्ते पर साथ चलेंगे आपके, मंजिल कोई भी हो

जिंदगी सांसों से नहीं, चलती है आपके साथ आने से।

ये प्रॉमिस है हमारा

ना छोड़ेंगे कभी साथ तुम्हारा

जो गए तुम हमें भूल कर

ले आएंगे पकड़ के हाथ तुम्हारा

Happy Promise Day

हर पल के रिश्ते का वादा है तुमसे

अपनापन कुछ इतना ज्याद है तुमसे

कभी ना सोचना की भूल जाएंगे तुम्हें

ज़िंदगी भर का साथ देंगे ये वादा है तुमसे

Happy Promise Day

अपने दिल में तुझे बिठाएंगे हम

अपनी हर ख़ुशी तुझ पे लुटाएंगे हम

तेरे साथ तेरी परछाई बन कर

आखिरी साथ तक तेरा साथ निभाएंगे हम

Happy Promise Day

I can not promise to solve all your problems, but I can only promise that I will never let you face them alone. trust me dear. Happy Promise Day

on this day Promise me that you will never leave me alone.

on this day i just want to say, Some things you don't have to promise. You just do. Happy Promise Day

अगर आप अपने साथी से बिना कुछ कहे हैप्पी प्रॉमिस डे विश करना चाहते है तो सिर्फ हैप्पी प्रॉमिस डे इमेजेज भेज कर भी कर सकते है.