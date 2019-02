Promise Day whatsapp status/ इस प्रॉमिस डे को बनाएं और भी खास; अपने चहेतों को भेजें ये वॉट्सएप स्टेटस

Promise Day WhatsApp Status SMS Messages 2019

. वेलेंटाइन वीक चल रहा है और इसके साथ ही वो दिन भी आ गया है जो रूमानियत से आपको उस अहसास वाले दिन की तरफ ले जाता है जो ये बताता है कि प्यार या कोई भी रिश्ता अपने साथ कुछ जिम्मेदारियां भी साथ लाता है। और बिना जिम्मेदारियों के जिंदगी ठीक वैसी ही है जैसे सिर्फ मीठा ही मीठा हो। इसके साथ नमकीन भी तो जरूरी है। तो रूमानियत के बाद वादों का दिन आता है और इसे ही प्रॉमिस डे कहा जाता है। प्रॉमिस डे यानी वादा या वादों का दिन। वादा जिसके पीछे भावना उनको निभाने की हो। वादा जो सच्चे मन से किया गया हो और वादा जो हरपल आपको इसे पूरा करने की जिम्मेदारी का अहसास दिलाता रहे। किसी भी इमारत को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि उसकी बुनियाद बेहतर हो। क्योंकि अगर बुनियाद कमजोर होगी तो इमारत के टिकने पर हमेशा संदेह बना रहेगा। यही बात प्रॉमिस डे पर भी याद रहनी चाहिए। अगर आप वादा कर रहे हैं तो फिर ये भी जरूर याद रखें कि इन्हें निभाना है। और निभाना भी पूरे मन और शिद्दत के साथ। यहां हम आपको कुछ Whatsapp Status दे रहे हैं जो इस प्रॉमिस डे पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस व्हाट्सप्प मैसेज के साथ साथ आप अपने पार्टनर को कुछ व्हाट्सप्प प्रॉमिस डे वीडियो भी भेज सकते है।

प्रॉमिस डे व्हाट्सप्प स्टेटस हिंदी में

1) साथ रहने की औपचारिकता नहीं, ताउम्र साथ निभाने का प्रॉमिस कीजिए।

2) वादों की अहमियत ही ये है जनाब कि ये किए जाते हैं तो फिर भुलाए नहीं जाते।

3) वादों और इरादों के बिना जिंदगी अधूरी है। आप वादे कर रहे हैं तो पहले ये सोचिए कि इनका निभाना मर्जी नहीं जिम्मेदारी है।

4) अगर मैं उनसे कोई वादा कर रहा हूं तो यकीकन मुझे ये अहसास होना चाहिए कि मुझे पूरी शिद्दत से पूरा करना है।

5) खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें आप जैसा वादा निभाने वाला दोस्त मिलता है। वरना तो जिंदगी में वादों को पतझड़ में पत्तों की तरह शाख से टूटता देखा है।

प्रॉमिस डे व्हाट्सप्प स्टेटस अंग्रेजी में

1) Do not Promise Me either for Moon Or Stars. But Just Promise Me.. You’ll Stay Under Them With Me for ever.

2) What I Can Only Promise to you That I’ll Never Let You Face the problem Alone.

3) My dear If one day u feel like crying then call me. I can’t promise to make u laugh, but I’ll b cry with u.

4) What i think about Promise day is that Promise strength for the day, comfort for the tears, and light for the way.

5) Smile and listen I want someone who promise me nothing but tries to give me everything.

व्हाट्सप्प कोट्स के साथ आप अपने साथी की कुछ हैप्पी प्रॉमिस डे इमेजेज भी भेज कर प्रॉमिस डे विश कर सकते है