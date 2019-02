Propose Day Quotes / जिनसे करते हैं इश्क उन्हे भेजें ये शानदार प्रपोज़ डे कोट्स,आसानी से कह पाएंगे अपने दिल की बात

Propose Day Quotes 2019, Happy Propose Day Quotes for Boyfriend and Girlfriend,

Propose Day Quotes 2019 / दिल ने तुमको चुन लिया है...तुम भी इसको चुनो ना

ख्वाब कोई देखता है.. तुम भी सपने बुनो ना

यही तो है वो अहसास जिसे बयां करने के लिए दिल मचलता है...और इन अहसासों को बताने के लिए प्रपोज़ डे से बेहतर भला और क्या होगा। 8 फरवरी को प्रपोज़ डे है यानि वेलेंटाइन वीक (Valentine Week) का दूसरा दिन। ये दिन प्रेमी जोड़ों के लिए तो बेहद ही खास होता है क्योंकि इसी दिन वो बेझिझक, बेडर, बिंदास कह डालते है अपने दिल की बात। बयां कर देते हैं अपना हाल ए दिल...और यकीनन जवाब ना नहीं होता। चाहे अपनी बात प्रपोज़ डे इमेज (Propose Day Images) भेजकर कही जाए या फिर प्रपोज़ डे वीडियो (Propose Day Video) भेजकर। लेकिन अगर आप कुछ खास तरीके से करेंगे अपने दिल के जज़्बातों को बयां तो बात पक्का बन जाएगी। 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे से पहले प्रपोज़ डे (Propose Day) बेहद ही खास होता है। इस दिन आप प्यार भरे खूबसूरत प्रपोज़ डे कोट्स भेज सकते हैं। अपने पार्टनर को ही नहीं बल्कि आप इन खास प्रपोज़ डे कोट्स सोशल मीडिया पर वायरल कर सकते हैं ताकि आप दूसरों को भी प्रपोज़ डे की शुभकामनाएं दे सकें। आप ये प्रपोज़ डे मैसेज Twitter, Whatsapp, Facebook, Instagram के ज़रिए एक दूसरे को भेज सकते हैं। हम आपको नीचे हिंदी में प्रपोज़ डे कोट्स (Propose Day Quotes in Hindi) और अंग्रेज़ी में प्रपोज़ डे कोट्स (Propose Day Quotes in English) दे रहे है जिन्हे आप सेव कर शेयर कर सकते हैं। ये प्रपोज़ डे कोट्स आप अपने ब्वायफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को भेज सकते हैं। खास बात ये है कि इन कोट्स को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस (Whatsapp Status) भी बना सकते हैं।

हिंदी में प्रपोज़ डे कोट्स (Propose Day Quotes in Hindi)

मेरी सारी हसरतें मचल गयीं..

जब तुमने सोचा एक पल के लिए

अंजाम-ए- दीवानगी क्या होगी

जब तुम मिलोगी मुझे उम्र भर के लिए

happy propose day

दिल ये मेरा तुमसे प्यार करना चाहता है….

अपनी मोहब्बत का इज़हार करना चाहता है

देखा है जब से तुम्हे मैंने मेरे ए सनम…

सिर्फ तुम्हारा ही दीदार करने को दिल चाहता हैं

Happy Propose Day

कसूर तो था ही इन निगाहों का

जो चुपके से दीदार कर बैठी

हमने तो खामोश रहने की ठानी थी

पर बेवफा ये ज़ुबान इज़हार कर बैठी

Happy Propose Day

प्यार क्या है ना पूछो तुम मुझसे..

क्या बताने से मान जाओगे ?

यूं बताने से फायदा भी नहीं

कर के देखो तो जान जाओगे

Happy Propose Day

अंग्रेज़ी मे प्रपोज़ डे कोट्स (Propose Day Quotes in English)

Love is passionate, love is blind,

there is no better promise I can make,

that I will be the best you can find.

Happy Propose Day!

My Life is not Complete

When u r not Here.

Will u make my Life Complete

By Holding My Hand?

Happy Propose Day

I Promise to hold your hand no matter what happens..

Till death do us part,

Will you be my lover that I could love you forever?

Happy Propose Day

Did you know they changed the alphabet?

They put U and I together..

Happy Propose Day