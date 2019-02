पुलवामा आतंकी हमला / पाक से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस, आतंक के मददगारों को चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत-अरूण जेटली

नई दिल्ली. गुरूवार को पुलवामा हमले (Pulwama Attack) ने देश को हिला कर रख दिया है। यही कारण है कि सरकार ने भी बड़ा कदम उठाते हुए से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान को अलग-थलग करने के लिए कूटनीतिक कदम भारत सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे। आतंक और आतंक को समर्थन देने वाले लोगों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। आज ये सब तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई सीसीएस (CCS) यानि सिक्योरिटी पर कैबिनेट बैठक में शामिल होने के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली (Arun Jaitely) ने कही है। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) भी मौजूद थीं। वही इस दौरान अरूण जैटली ने बताया कि आतंक और आतंक का समर्थन करने वालों को किसी भी कीमत पर अब बख्शा नहीं जाएगा और उसकी बड़ी कीमत उन्हे चुकानी होगी।

Arun Jaitley: MEA will initiate all possible diplomatic steps which are to be taken to ensure the complete isolation from the international community of Pakistan of which incontrovertible is available of having a direct hand in this act. pic.twitter.com/HmXou32NbE