IND vs AUS: स्लेजिंग पर बोले ऋषभ पंत- मैं चाहता हूं कि बल्लेबाज मुझ पर ज्याद ध्यान दें, बालर्स पर नहीं

एडिलेड. India vs Australia 1st Test: भारत ने चार टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। टीम इंडिया के विकेट कीपर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने दोनों पारियों में कुल मिलाकर 11 कैच लिए। लेकिन, ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया के इस विकेट कीपर (India wicket keeper Rishabh Pant) की उनके बर्ताव को लेकर काफी आलोचना हो रही है। दरअसल, पंत ने दूसरी पारी में पैट कमिंस (Pat Cummins) और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन (skipper Tim Paine) पर काफी स्लेजिंग की। ऑस्ट्रेलिया के फॉक्स नेटवर्क ने तो अपने ट्वीट में यहां तक कह दिया कि ऋषभ विकेट कीपिंग नहीं बल्कि कमेंट्री कर रहे थे। लेकिन, पंत ने इसका भी जवाब दिया। ये हम आपको आगे बताएंगे।

क्या बोले ऋषभ पंत?

Rishabh Pant (ऋषभ पंत) ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के आरोप का जवाब दिया है। जीत के बाद जैसे ही टीम मैदान से पवैलियन की तरफ लौटी तो ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टर फॉक्स स्पोर्ट्स की एक रिपोर्टर ने पंत से कुछ सवाल पूछे। एक सवाल के जवाब में इस युवा विकेट कीपर बैट्समैन ने कहा- मैं चाहता हूं कि बल्लेबाज बॉलर्स पर कम और मुझ पर ज्यादा ध्यान दें। इसके बाद वो हंसने लगे। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा- टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया में यह छठवीं जीत है और यह मेरा भी छठवां टेस्ट है। दोनों साथ चल रहे हैं।

