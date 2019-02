Rose Day Quotes 2019 /रोज़ डे पर Whasapp, Facebook, Twitter और Instagram पर शेयर करें ये Quotes

Rose Day Quotes 2019: Romantic Love Quotes for Him Her Boyfriend Girlfriend Husb

Rose Day Romantic Quotes / रोज डे (Rose Day) यानि वेलेंटाइन वी​क (Valentine Week) का पहला दिन जो हर साल 7 फरवरी को मनाया जाता है। यूं तो वेलेंटाइन डे (Valentine Day)खास तौर से युवा प्रेमियों के लिए बेहद ही खास होता है लेकिन अब धीरे-धीरे समय के साथ वेलेंटाइन डे का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। अब तो रोज डे के दिन हर कोई अपने दोस्तों, पड़ोसी, पति-पत्नी, बहन-भाई तक फूल देता हैं। वेलेंटाइन वीक में सबसे पहला दिन आता है रोज डे (Rose Day)का। यानि वो दिन जब गुलाब का फूल देकर अपने दिन के जज्बात बयां किए जाते हैं। वही गुलाब की खासियत है कि ये फूल केवल अपने रंग भर से ही हर रिश्तें को ज़ाहिर कर देता है। जी हां...लाल रंग प्यार का, गुलाबी रंग खुशी का, सफेद रंग शांति का, तो नारंगी रंग उत्साह और पीला रंग दोस्ती का...है ना गुलाब का फूल बेहद ही खास।। वही इस दिन केवल फूल देकर ही नहीं बल्कि साथ ही कुछ खास दिल को छू लेने वाले Quotes भी अपनों के साथ साझा किए जाते हैं ताकि हमारे दिल में छिपे जज़्बात उन्हे बताए जा सके। दोस्तों के लिए रोज़ डे कोट्स(rose day quotes for friends), पत्नी के लिए रोज़ डे कोट्स (rose day quotes for wife), पति के लिए रोज़ डे कोट्स (rose day quotes for husband), प्रेमी के लिए रोज़ डे कोट्स (rose day quotes for boyfriend), प्रेमिका के लिए हिंदी के रोज़ डे कोट्स (rose day quotes for girlfriend in hindi), मंगेतर के लिए रोज़ डे कोट्स (rose day quotes for fiance) यानि हर रिश्ते के लिए रोज़ डे पर कोट्स भेजे जा सकते हैं। नीचे हम आपको हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों Quotes दे रहे हैं।

English Quotes..

1) I am here with red roses to let you know, How I love you, How I care you, And would always be there for you… Happy Rose Day 2019





2) Everyone loves the most beautiful friend, But I love you my red rose, As its you only who makes my life beautiful truly. Happy Rose Day 20193) you know Love can be expressed in many ways. And the one way I know is to send it across the distance to the person who is reading this. Happy Rose Day 2019

हिंदी में कोट्स

1) फूल खिलते रहें इस खूबसूरत जिंदगी की राह में

मुस्कराहट दमकती रहे आपकी निगाह में

दुआ ये कि हर कदम पर मिलें खुशियों की बहार आपको

दिल देता है यही दुआ हर पल और बार-बार आपको।

Happy Rose Day 2019

2) बहुत खामोशी से भेजा था

उसने मुझे एक खूबसूरत गुलाब

ये क्या किया उसकी खुशबू ने

अब शहर में उसका ही जिक्र हो रहा है।

Happy Rose Day 2019

3) खिलता रहे ये चेहरा उस महकते गुलाब की तरह

नाम और शख्सियत रोशन रहे खूबसूरत चांद की तरह

गम हो तो भी मुस्कराते रहें कांटों के बीच फूलों की तरह

हमारा क्या ठिकाना, कल न रहें दुनिया में आज की तरह।

Happy Rose Day 2019