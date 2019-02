Happy Rose Day Wishes 2019 / अपनों को भेजें ये स्पेशल Rose Day Wishes, Whatsapp, Facebook, SMS से करें शेयर

Rose Day Wishes 2019: Happy Rose Day Wishes for Boyfriend, Girlfriend and Lover,

Rose Day Wishes Valentine Day / वेलेंटाइन वीक का आगाज़ होने जा रहा है। 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे है और 7 फरवरी को रोज़ डे जिससे प्यार के हफ्ते यानि वेलेंटाइन वीक की शुरूआत होगी। Valentine Week Wishes एक दूसरे से साझा कर ये पूरा हफ्ता सेलिब्रेट किया जाता है। पहले दिन होता है रोज़ डे यानि वो दिन जब प्रेमी जोडे़ एक दूसरे से करते हैं अपने हाल दिन को बयां और कहते हैं वो बात जो अब तक उनकीं जुबां पर दबी थी। लेकिन सिर्फ प्रेमी प्रेमियों के लिए ही नहीं बल्कि रोज़ डे के मौके पर अपने पति, दोस्तों भी खास तौर से विश कया जाता है। ये दिन अपने प्यार के इज़हार के लिए बेहद खास है और इज़हार भी बेहद आसान तरीके से यानि केवल एक लाल गुलाब देकर। जी हां… रोज़ डे पर जिसे चाहते हैं उसे केवल एक लाल गुलाब देने से ही बन जाएगा आपका काम। आपको बस एक गुलाब का फूल ही तो देना है लेकिन अगर इस दिन को बनाना चाहते हैं और भी खास तो लाल गुलाब के साथ साथ Rose Day Wish SMS भेजकर भी आप इस दिन को और भी खास बना सकते हैं।

हिंदी में रोज़ डे कोट्स (Rose Day Wishes in Hindi)

हम नादान थे शायद, जमाने को समझ ना पाए

मौके तो दिए जिंदगी ने, नाम शायद कमा ना पाए

फिर भी इस नाचीज को अपना बनाया आपने

इस तोहफे के बाद अब उस खुदा से कुछ मांगा ना जाए।

समंदर की बात ना कीजिए वो प्यास बुझा नहीं सकता

दर्द की तो इंतहां हो चुकी वो अब कहा नहीं जा सकता

उम्मीद एक आखिरी बस आपसे से रही दुनिया में

इसके बाद क्या होगा, ये अब कहा नहीं जा सकता।

गुजरते वक्त के साथ न जाने क्या समां होगा

जब जुदा होंगे दोस्त तो जाने कौन और कहां होगा

फिर मिलना होगा तो मिलेंगे कुछ पूरे-अधूरे ख्वाबों में

आज भी तो मिल जाते हैं तुम्हारे फूल मेरी किताबों में।

अंग्रेज़ी में रोज़ डे कोट्स (Rose Day Wishes in English)

Believe me my dear life...

you are the one, Whom my heart finds

And Who my mind reminds me of

Whom my destiny wants too,

Whom I love the most.

Your heart is a beautiful garden,

My friendship is a small rose in that garden,

kindly never cut that rose for any reason

Just imagine, If love were what the rose is, And then I were like the leaf, Our love would grow together, In sad or sighing weather.