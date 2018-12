शादी के बंधन में बंधे सायना नेहवाल और परूपल्ली कश्यप,ट्वीट कर दी शादी की जानकारी

हैदराबाद. बॉलीवुड सेलेब प्रियंका और दीपिका-रणवीर के बाद अब भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल भी शादी के बंधन में बंध गई हैं। इसकी जानकारी उन्होने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दी।उन्होने अपने साथी बैडमिंटन खिलाड़ी परुपल्‍ली कश्यप को अपना जीवसाथी चुना है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए उन्होने लिखा बेस्ट मैच ऑफ़ माई लाइफ़...और हैशटैग just married दिया। वही 16 दिसंबर को कुछ ख़ास दोस्तों के लिए उन्होने पार्टी भी रखी है। जिसमें कई जाने माने बड़े चेहरे नज़र आ सकते हैं। बताया गया है कि ‘‘साइना ने अदालत के नियमों के तहत सुबह 11.30 बजे शादी की.'' यह शादी साइना के साइबराबाद के रायदुर्गम स्थित घर ओरियोन विला में संपन्न हुई। इस विवाह समारोह में केवल साइना और कश्यप के परिवार के सदस्य, खास रिश्तेदार समेत लगभग 40 मेहमानों ने शिरकत की। ये बेहद ही सादा समारोह था जिसकी जानकारी मीडिया तक को नहीं हुई थी। हालांकि खास मेहमानों में और तेलंगाना के राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हा भी मौजूद रहे।

Best match of my life ❤️...#justmarried ☺️ pic.twitter.com/cCNJwqcjI5