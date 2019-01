पाकिस्तान में दिखा सलमान खान का हमशक्ल; सोशल मीडिया पर यूजर्स ने पूछा- कराची आए थे और बताया भी नहीं

. के दुनियाभर में करोड़ों फैन्स हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो उनकी तरह दिखने के लिए (Salman Khan lookalike) कई तरह के जतन करते हैं। अब के का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स बिल्कुल सलमान खान (Salman Khan) की तरह नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर सलमान खान के इस हमशक्ल को लेकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान में भी सलमान खान के कई फैन्स हैं और वो इस बॉलीवुड स्टार को काफी पसंद करते हैं। एक यूजर ने लिखा- सलमान भाई कराची आए थे, और हमें बताया भी नहीं।

क्या है माजरा?

गल्फ न्यूज ने एक यूजर का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि बॉलीवुड स्टार सलमान खान का एक हमशक्ल कराची के बोल्टन मार्केट में देखा गया है। वीडियो चंद सेकंड का ही है। इसमें सलमान का यह हमशक्ल पार्किंग एरिया में एक बेतरतीब तरीके से लगी बाइक को सीधा करता नजर आता है। वीडियो में सल्लू का यह हमशक्ल फुल स्लीव टी-शर्ट और जींस पहने है तथा आंखों पर सन ग्लासेस नजर आते हैं। बैकग्राउंड में एक आवाज आती है। इसमें एक शख्स कहता हैृ सलमान खान बोल्टन मार्केट में बाइक सीधी करते हुए। बता दें कि सलमान खान इन दिनों में फिल्म ‘भारत’ की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसके पहले, जुलाई में का भी एक हमशक्ल में नजर आया था और तब उसकी काफी चर्चा हुई थी।

@BeingSalmanKhan your look alike in Karachi, Pakistan :) pic.twitter.com/SaIPC0ReXk