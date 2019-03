नई दिल्ली. सपना चौधरी के डांस का हर कोई दीवाना है। जब-जब सपना चौधरी का कोई डांस वीडियो रिलीज़ होता है तो उसे वायरल होते देर नहीं लगती और सभी को वो वीडियो ज़रूर पसंद आती है। अब सपना चौधरी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें सपना हमेशा की तरह गजब का डांस करती नज़र आ रही हैं। हरियाणवी सुपरहिट सॉन्ग गोली चल जावेगी पर सपना का डांस बस देखते ही बनता है। इस वीडियों की खासियत है इसमें इस्तेमाल किए खास इफेक्ट। जी हां...इस गाने में कुछ खास इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। यही कारण है कि दर्शकों और सपना चौधरी के फैंस को ये गाना काफी पसंद आ रहा है। चलिए पहले आप भी देखिए सपना चौधरी की ये डांस वीडियो

I love to dance on my songs #golichaljavegii🔫🔫🔫🔫🔫

