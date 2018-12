Simmba Audience Review: सिम्बा देखकर बोले दर्शक- ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी

रणवीर सिंह और सारा अली खान स्ट

मुंबई. और सारा अली खान स्टारर सिम्बा शुक्रवार को रिलीज हो गई। फिल्म समीक्षकों ने रोहित शेट्टी की इस फिल्म की तारीफ की है। लेकिन, असली समीक्षक तो दर्शक ही होते हैं जो थिएटर में जाकर फिल्म की परख करते हैं (simmba movie review) और फिर रिएक्शन देते हैं। (ranveer singh) और सारा अली खान (sara ali khan simba movie) की जोड़ी को दर्शकों ने पर्दे पर बहुत पसंद किया है। सारा अली खान की यह सिर्फ दूसरी मूवी है लेकिन दर्शकों ने की बजाए सिम्बा में उनके काम को सराहा है। जानते हैं सोशल मीडिया पर दर्शक सिम्बा पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं।

क्या कहा दर्शकों ने

भार्गव कालिता नाम के एक यूजर ने कहा- मुझे यह फिल्म बहुत पसंद आई। फिल्म में भरपूर एक्शन के साथ कुछ इमोश्नल सीन भी हैं। मैं इस फिल्म को 10 में से पूरे 10 नंबर देता हूं। भार्गव के अलावा भी कई दर्शकों ने इसी प्रकार की प्रतिक्रिया दी है।

@RanveerOfficial I loved simmba! Full on action and emotional movie 10 on 10!#Simmba — Bhargab Kalita (@bhargab_kalita) December 28, 2018

अजय की एंट्री पसंद

एक और यूजर अदिति रावल ने फिल्म में अजय देवगन के एंट्री सीन को पसंद किया। कहा- मैं तो सिम्बा को एक बार और देखूंगी। मुझे सिर्फ फिल्म में अजय देवगन की एंट्री वाला सीन देखना है। मुझे यह सीन बहुत पसंद आया।

And I m going to watch #Simmba once again only for that entry scene of @ajaydevgn .. what an entry dude 😻😍😘😘 in love with the scene ❣ — Aditi Raval (@aditiraval) December 28, 2018

एक और यूजर माधुरी प्रभू ने कहा- मुझे याद नहीं आता आखिरी बार इतनी मनोरंजन वाली फिल्म कब देखी थी। यह रोल सिर्फ रणवीर के लिए बना था।

I don't remember the last time I had so much fun while watching a film. @RanveerOfficial, you were born to play #Simmba! *plenty of seetis* — Madhuri Prabhu (@madhuri_05) December 27, 2018

सादिक ने लिखा- अभी सिम्बा देखी। यह पैसा वसूल और इस साल की बेट्स मूवी है।