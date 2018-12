Simmba Movie Review/ जानें, कैसा है रणवीर-सारा की सिंबा को लेकर बॉलीवुड सेलेब का रिएक्शन

बॉलीवुड गलियारों में हो रही है

Simmba Celeb Review: रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी बहुप्रतीक्षित फिल्म सिंबा को लेकर इंतज़ार अब खत्म हो चुका है। शुक्रवार को देशभर की 3 हज़ार स्क्रीन पर एक साथ फिल्म रिलीज़ हो चुकी है। दर्शकों को फिल्म काफी पसंद आई है तो कुछ लोगों ने फिल्म को लेकर नेगेटिव कमेंट भी दिए हैं। फिल्म में रणवीर सिंह और सारा अली खान अहम भूमिका में हैं। रणवीर सिंह एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभा रहे हैं तो वही सारा उनकी लेडी लव बनी हैं। नवंबर में शादी के बाद रणवीर सिंह की ये पहली फिल्म रिलीज़ होने जा रही है तो वही सारा के फिल्मी करियर की ये दूसरी फिल्म हैं उन्होने से अपना डेब्यू किया था। वही जहां दर्शकों की इस फिल्म को लेकर राय सामने आ रही है। तो वही स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद इस फिल्म की चर्चा बॉलीवुड गलियारों में भी खूब है। ज्यादातर बॉलीवुड सेलेब ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर अपनी-अपनी राय दी है। आइए आपको बताते हैं कि सिंबा को लेकर किसने क्या-क्या कहा है।

1.सिंबा को लेकर ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं।

2. फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने इसे दमदार फिल्म बताया है कि ये फिल्म एक संदेश भी देती है।

#OneWordReview…#Simmba: WINNER.

Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️

A solid, well-packaged entertainer with a powerful message... Rohit Shetty gets it right yet again... And so does Ranveer, who is outstanding... Whistles, claps, laughter assured... Expect a STORM at the BO... #SimmbaReview pic.twitter.com/jVCxMjjaF8 — taran adarsh (@taran_adarsh) December 27, 2018

3. शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने भी सिंबा की टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

Best wishes to #Rohitshetty, @SonuSood sir, @RanveerOfficial , and everyone associated with #Simmba . Looking forward to watching it at a single screen over the weekend! — Luv S Sinha (@LuvSinha) December 28, 2018

4. गिरीष जौहर ने भी फिल्म की तारीफ की है।