टेडी डे का है मौका, भेजें ये हिंदी और अंग्रेड़ी कोट्स अपनों को..कहें हैप्पी टेडी डे

Teddy Day Quotes 2019, Happy Teddy Day Quotes for Boyfriend and Girlfriend, Tedd

. इन दिनो वेलेंटाइन वीक चल रहा है। ये वो हफ्ता है जब हर दिन कोई ना कोई खास दिन मनाया ही जाता है। वेलेंटाइन वीक की शुरूआत होती है 7 फरवरी से रोज़ डे के साथ। प्रपोज़ डे और चॉकलेट डे के बाद चौथा दिन होता है टेडी डे। आजकल युवाओं में टेडी डे को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिलता है। खासतौर से ये लड़कियों का काफी फेवरेट होता है। इसलिए आज के दिन लड़कियों को गिफ्ट देना हो तो सबसे अच्छा है कि उन्हे टेडी गिफ्ट किया जाए। वही अगर आप इस दिन अपनों से दूर हैं और नहीं भेज पा रहे हैं अपनों को टेडी डे पर टेडी गिफ्ट तो आप उन्हे टेडी डे कोट्स भेजकर अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। वही इन कोट्स के साथ-साथ आप टेडी डे इमेज भी सोशल मीडिया के ज़रिए अपनों तक भेज सकते हैं। टेडी डे पर बेहद ही शानदार और दिल की बात कहने वाले प्यारे कोट्स हम नीचे आपको दे रहे हैं जो आपको यकीनन पसंद आएंगे। हम आपको टेडी डे पर इंग्लिश और हिंदी कोट्स भेज रहे हैं

टेडी डे कोट्स हिंदी में

तेरी मेरी दोस्ती का अफसाना भी है,

इसमें प्यार का खजाना भी है,

इसलिए चाहते हैं आपसे टेडी बियर मांगना,

और आज तो मांगने का बहाना भी है।

हैप्पी टेडी डे…!!

भेज रहा हूं एक टेडी मैं तुम्हें बहुत प्यार से

रखना इसे तुम हमेशा संभाल के

हो अगर मोहब्बत मुझसे तो,

भेज देना मुझे भी एक टेडी प्यार से

हैप्पी टेडी डे

टेडी टेडी पास तो आओ,

उनको भी अपने साथ ले आओ

बैठे हैं हम तन्हा कब से

उनको हमारी याद दिलाओ।

हैप्पी टेडी डे..!!

टेडी बीयर देकर उनको

खोलो अपने दिल के राज़

जो ना कह पाएं अब तक थे

कह जाएंगे वो भी बात

Happy Teddy Day

Teddy Day का मौका है,

फिर क्यों आपने खुद को रोका है,

जाओ और दे आओ अपने प्यार को टेडी,

इस दिन का मौका ही अनोखा है ।

हैप्पी टेडी डे

भेज रहा हूं एक Teddy मैं तुम्हें बहुत प्यार से…

रखना इसे तुम हमेशा संभाल के…

हो अगर मोहब्बत मुझसे तो,

भेज देना मुझे भी एक Teddy प्यार से…

हेप्पी टेडी डे…

टेडी डे कोट्स अंग्रेज़ी में

To My Cutest Wife,

Who Is My Life,

This Teddy Bear Is A Sign,

That You Will Be Forever Mine..

Happy Teddy Day

The soft cuddly teddy is there to show,

I will always be there this you should know.

Happy Teddy Day!

A Cute Teddy Bear,

To My Cutest Friend,

On A Cute Occasions

Happy Teddy Day!

A Cute Teddy Bear

To My Hear Beat….

On these Romantic Moments,

Just to Show My Feelings

HAPPY TEDDY DAY्