टेडी डे पर ये रखें अपना व्हाट्सएप स्टेटस, करें दिल से विश

Teddy Day Whatsapp Status SMS Messages 2019

. वेलेंटाइन वीक में सबका सबसे प्यारा होता है टेडी डे। क्योंकि इस दिन को बच्चों से लेकर बड़े तक सभी सेलिब्रेट करते हैं। टेडी और चॉकलेट सभी की फेवरेट होती हैं। हर साल 10 फरवरी को टेडी डे मनाया जाता है। ये वेलेंटाइन वीक का चौथा दिन होता है। इस दिन टेडी डे की विश एक दूसरे को दी जाती है। वही लोग इस दिन खासतौर से टेडी भी इस दिन गिफ्ट करते हैं। इस दिन टेडी की डिमांट बढ़ जाती है और यही कारण है कि मार्केट में तरह-तरह के रंगों और डिज़ाइन के टेडी मौजूद रहते हैं जिन्हे लोग काफी पसंद करते है। खासतौर से टेडी लड़कियों को ज्यादा पसंद आते हैं। लड़कियों के तो टेडी फेवरेट होते हैं। इस दिन सोशल मीडिया पर टेडी डे विश भी खूब शेयर की जाती हैं। लोग ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए विश एक दूसरे को भेजते हैं और प्यार से कहते हैं हैप्पी टेडी डे। इसके अलावा टेडी डे इमेज और टेडी डे कोट्स भी शेयर किए जाते हैं वही खास बात ये है कि आप इन इमेज और कोट्स को अपना टेडी डे पर व्हाट्सएप स्टेटस भी बना सकते हैं। नीचे हम कुछ खास टेडी डे व्हाट्सएप स्टेटस भी दे रहे हैं जिन्हे आप अपने फोन में लगाने के साथ-साथ उन्हे शेयर भी कर सकते हैं।

टेडी डे व्हाट्सएप स्टेटस हिंदी में

एक टेडी के बिना एक बेडरूम, मुस्कान के बिना एक चेहरे की तरह है…

तेरी मेरी दोस्ती का अफसाना भी है,

इसमें प्यार का खजाना भी है,

इसलिए चाहते हैं आपसे टेडी बियर मांगना,

और आज तो मांगने का बहाना भी है।

हैप्पी टेडी बियर डे…!!



आजकल हम हर टेडी को देखकर मुस्कुराते हैं

कैसे बताएं उन्हे..

हमें तो हर टेडी में वो ही नज़र आते हैं

हैप्पी टेडी बियर डे



टेडी डे व्हाट्सएप स्टेटस अंग्रेज़ी में

Teddy bears don’t need hearts as they are already stuffed with love.

A bedroom without a teddy, is like a face without a smile.

If u r a Chocolate, ur the sweetest,

If u r a Teddy bear, u r the most huggable,

If u r a Star, u r the Brightest,

U r my FRIEND! U r d Best!Happy Teddy Bear Day

Love knows no reason,

love knows no lies.

Love defies all reasons,

love has no eyes.

But love is not blind,

love sees but doesn’t mind.

Happy Teddy Day To all