Smartphone: स्मार्टफोन खो गया है या चोरी हुआ है तो इस तरह पता लगाएं अपने फोन की लोकेशन

. track lost phone: अगर आपका स्मार्टफोन घर या ऑफिस में ही छूट जाता है तो आप कितने परेशान हो जाते हैं। दोस्तों या सहयोगियों की मदद से उसका पता लगाने या संभालकर रखने की गुजारिश करते हैं। सोचिए अगर, वही फोन कहीं गिर जाए या फिर चोरी हो जाए तो क्या होगा (track lost phone)। आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अपने खोए हुए फोन (How to track lost phone ) का पता लगाने में आप कोई कोर कसर बाकी नहीं रखते। कई चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप कहां-कहां गए थे? कहां गिरा या चोरी हुआ होगा आपका (track your lost iphone or Smartphone) फोन। बहरहाल, यहां हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने फोन की लोकेशन का पता लगा सकते हैं।

दो फीचर जो मदद करते हैं

फोन खोने या गिर जाने पर आपको सबसे ज्यादा चिंता उसमें मौजूद डाटा की होती है। इसमें आपके फोटोज और कुछ जरूरी जानकारियां हो सकती हैं। अगर आप एप्पल के फोन का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एप्पल फाइंड माई फोन फीचर मौजूद (Apple’s Find My Phone’ feature) है। लेकिन, अगर आप एंड्रायड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको फाइंड योर फोन (Find Your Phone) ऑप्शन की जानकारी होनी जरूरी है। दरअसल, ये दोनों फीचर आपको उन जगहों के बारे में बताएंगे जहां आप गए थे और जहां से आपका फोन खोया या चोरी हुआ होगा। यानी ये आपकी लोकेशन को ट्रैक करते हैं।

Google Maps कैसे करेगा मदद?

गूगल मैप्स (Google Maps) की मदद से आप अपने खोए हुए स्मार्टफोन की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन, खोज करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला फोन, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप होना जरूरी है। आपको अपने जीमेल अकाउंट की पूरी जानकारी (Gmail ) मसलन जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड याद होना चाहिए। यहां लॉगिन करें और इसके बाद एक और वेबसाइट www.maps.google.co.in खोलें। यहां गूगल मैप्स की विंडो ओपन होगी। अब यहां अपनी वो गूगल आईडी डालें जो आपने अपने खोए हुए स्मार्टफोन से लिंक की थी।

फिर क्या करें?

इतना प्रॉसेस पूरा करने के बाद आपकी आईडी काम करने लगेगी। अब यहां आपको राइट हैंड साइड यानी बार के दाहिनी तरफ तीन डॉट्स यानी तीन बिंदू नजर आएंगे। यहीं पर आपको Your timeline का ऑप्शन मिलेगा। यहां आप उस दिन की डीटेल डालें जिस दिन आपको लगता है कि इसी दिन आपका फोन गुम हुआ है। इसके बाद आपको अपनी लोकेशन हिस्ट्री सामने नजर आएगी। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका फोन कहां गिरा या खोया होगा। इससे आपको उसका पता लगाने में मदद मिलेगी। यहां एक बात जरूर ध्यान रखें कि गूगल मैप्स में सिर्फ उसी आईडी का इस्तेमाल करें जो आपके खोए हुए मोबाइल से लिंक और उसमें लोकेशन फीचर ऑन हो।