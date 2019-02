Valentine Day Quotes 2019/ये प्यार भरे वेलेंटाइन डे कोट्स करें शेयर और कहें दिल की बात

Valentine Day Quotes 2019

नई दिल्ली. वैलेंटाइन डे यानि प्यार करने वालों का दिन। जो हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। वेलेंटाइन डे (Valentine Day) की तैयारी कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती है। ये दिन वेलेंटाइन वीक के आखिरी दिन आता है और प्यार के इस पूरे हफ्ते में सबसे खास और अहम दिन होता है। वेलेंटाइन डे के मौके पर आप वेलेंटाइन डे कोट्स भेजकर अपनी विश अपने पार्टनर तक पहुंचा सकते हैं। कोट्स के ज़रिए आप अपने दिल के जज्बातों को आसानी से बयां कर पाते हैं..जो आप नहीं कह पाते वो ये शब्द कह जाते हैं...इसलिए हम आपको लिए वेलेंटाइन डे के खास मौके पर कुछ प्यार भरे हैप्पी वेलेंटाइन डे कोट्स (Happy Valentine Day Quotes) लेकर आए हैं जिन्हे आप ना सिर्फ अपने पार्टनर से बल्कि सोशल मीडिया पर शेयर कर लोगों को वेलेंटाइन डे की विश दे सकते हैं। वही वेलेंटाइन डे से पहले रोज़ डे, प्रपोज़ डे, हग डे, प्रॉमिस डे और चॉकलेट डे भी मनाया जाता है। वेलेंटाइन डे को खास बनाने के लिए कई जतन करते हैं लोग ताकि कोई कमी बाकी ना रह जाए। अगर आप भी अपने पार्टनर के लिए इस दिन को लेकर कुछ खास प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले उन्हे एक खास मैसेज भेज कर विश जरूर करें। क्योंकि ये प्यार को बखूबी दर्शाएगा। यहां हम आपको हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं में वेलेंटाइन डे कोट्स दे रहे हैं।

वही इन सिंपल कोट्स के अलावा वेलेंटाइन डे कोट्स इमेज (Valentine Day Quotes Images) भी इस खास मौके पर भेज सकते हैं ताकि आप अपने दिन की बात और भी बेहतर तरीके से कह पाएं। ये तस्वीरें काफी खूबसूरत होती हैं जो आपके रिश्तों को और भी सुंदर बना देंगी। वही खास बात ये कि इन कोट्स इमेज को आप अपना वेलेंटाइन डे वॉट्सएप डीपी बना सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर इन्हे आसानी से शेयर कर सकते हैं।

वैलेंटाइन डे कोट्स हिंदी में (Valentine Day Quotes in Hindi)

उलफत में शब्दों की अहमियत नहीं होती, दिल के जज़्बात की आवाज़ नहीं होती,

आंखें बयां कर देती है दिल की दास्तां, मोहब्बत लफ्जों की मोहताज नहीं होती

Happy Valentine Day

होंठों से प्यार के फ़साने नहीं आते; साहिल पे समंदर के मोती नहीं आते; ले लो अभी ज़िंदगी में दोस्ती का मज़ा; फिर लौट के हम जैसे दीवाने नहीं आते! Happy Valentine Day

तुम्हारी यादों में बीती हर बात अलग है; तुम्हारे साथ हुई हर मुलाकात अलग है; हर शख्स मेरी ज़िंदगी छू कर गया; मगर तुम्हारे साथ हुई हर मुलाकात अलग है! Happy Valentine Dayसभी नगमें साज़ में गाये नहीं जाते; सभी लोग महफ़िल में बुलाये नहीं जाते; कुछ पास रह कर भी याद नहीं आते; कुछ दूर रहकर भी भुलाये नहीं जाते! Happy Valentine Day

एक फूल अक्सर बाग सजा देता है, एक ही सितारा संसार चमका देता है, जहां दुनिया भर के रिश्ते भी काम नही आते वहीं एक प्यारा सा दोस्त ज़िंदगी बना देता है! Happy Valentine Day

वैलेंटाइन डे कोट्स अंग्रेज़ी में (Valentine Day Quotes in English)

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. Happy Valentine Day!



I feel great and warm when you love me, hug me, hold me and kiss me. Be the same always. Happy Valentine Day!



Love is like a cloud… love is like a dream… love is one word and everything in between love is a fairy tale come true I found love when I found you. Happy Valentine Day!



I Love my eyes when you look into them; I Love my name when you say it; I Love my heart when you Love it; I Love my life when you are in it. Happy Valentine Day!



Love does not follow any rule, it is a feeling that comes from the core of your heart and plays its tricks. Happy Valentine Day!

पढ़े औरवैलेंटाइन डे कोट्स...

वेलेंटाइन डे गिफ्ट देकर कहें दिल की बात

वही अपनी बात कहने के लिए वेलेंटाइन डे गिफ्ट (Valentine Day Gift) का सहारा भी लिया जा सकता है। किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो साथ में तोहफा ज़रूर ले ले। इस दिन को लेकर खासतौर से मार्केट वेलेंटाइन डे गिफ्ट की भरमार है और कई तरह के ऑफर्स और वेलेंटाइन डे डील्स भी कई कंपनियां दे रही हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों को यही उलझन रहती है कि वो अपने पार्टनर को इस दिन क्या गिफ्ट दें तो दैनिक भास्कर पर आप बेहतरीन वेलेंटाइन डे गिफ्ट आइडिया भी सर्च कर सकते हैं।