Valentine Day WhatsApp Status /आपके दिल के अहसासों को बखूबी बयां करेंगे ये वेलेंटाइन डे वॉट्सएप स्टेटस

Valentine Day WhatsApp Status

. वेलेंटाइन वीक यानि प्यार का हफ्ता..जब एक दूसरे से किए जाते हैं दिल के जज्बात बयां। ये दिन हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। जो वेलेंटाइन वीक के आखिरी दिन आता है। यूं तो वेलेंटाइन डे पश्चिमी सभ्यता का पर्व है लेकिन अब भारत में भी इस दिन को बेहद ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन को लेकर लोग खास तौर से तैयारी करते हैं। ताकि सेलिब्रेशन में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। वेलेंटाइन डे के मौके पर खासतौर से पार्टी होती है, जमकर सेलिब्रेशन होता है, लोग एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदते हैं और सरप्राइज़ प्लान किया जाता है। वही आजकल व्हाट्सएप स्टेटस लगाना बेहद ट्रेंड में हैं मतलब हर खास मौके के हिसाब से लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं। ऐसे में ज़ाहिर है कि आप वेलेंटाइन डे व्हाट्सएप स्टेटस (Valentine Day WhatsApp Status) भी खूब सर्च कर रहे होंगे। लिहाज़ा हम आपके लिए वेलेंटाइन डे के मौके पर कुछ खास व्हाट्सएप स्टेटस लेकर आए हैं जिन्हे आप इस्तेमाल कर सकते हैं।

वही लोग वेलेंटाइन डे पर एक दूसरे को विश भी करते हैं। अगर आप हैं अपनों से दूर तो बेहद ही स्पेशल विश आप इस वेलेंटाइन डे के मौके पर भेज सकते हैं। की वेबसाइट पर जाकर आप वेलेंटाइन डे पिक्स (Valentine Day Pics) प्राप्त कर सकते हैं। पिक्स के अलावा आप इस मौके पर खासतौर से तैयार वेलेंटाइन डे वीडियो (Valentine Day Video) के ज़रिए भी अपनी विश दूसरों तक भेज सकते हैं। ये भी आपको दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएंगे।

वेलेंटाइन डे व्हाट्सएप स्टेटस हिंदी में (Valentine Day WhatsApp Status in Hindi)

नज़र से दिल में उतरना, बड़ी बात नहीं, जो रूह में उतरो, तो कोई बात बने



अच्छा लगता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जैसे कोई खूबसूरत सुबह जुड़ी हो किसी हसीन शाम के साथबहुत खूबसूरत हैं आंखे तुम्हारी इन्हें बना दो किस्मत हमारी, हमें नहीं चाहिये ज़माने की खुशियां अगर मिल जाए मोहब्बत तुम्हारी

जो आसानी से मिले वो है धोखा; जो मुश्किल से मिले वो है इज्ज़त; जो दिल से मिले वो है प्यार; और जो नसीब से मिले वो हैं आपहर दुआ कबूल नहीं होती; हर आरज़ू पूरी नहीं होती; जिनके दिल में आप जैसे लोग रहते हों; उनके लिए धड़कन भी जरूरी नहीं होती!

वेलेंटाइन डे व्हाट्सएप स्टेटस अंग्रेजी में (Valentine Day WhatsApp Status in English)

Love is composed of a single soul inhabiting two bodies



My heart doesn’t want to beat if it’s not for you.



The moment you'll leave me, it'll be the last day of my life and i want to live forever.



Anyone can catch your eye, but it takes someone special to catch your heart.



Let us always meet each other with a smile, for a smile is the beginning of love

वेलेंटाइन डे पर भेज सकते है शायरी

वेलेंटाइन डे प्यार का दिन होता है...प्यार का इज़हार किसी से भी किया जा सकता है। खासतौर से ये दिन है जब आप अपने मन की बात कह सकते हैं। और मन की बात कहने का सबसे बेहतरीन तरीका है शायरी। यानि आप इस दिन वेलेंटाइन डे शायरी (Valentine Day Shayari) भेज सकते हैं। शायरी के ज़रिए किसी के प्रति दिल के अहसास बयां करना बेहद आसान हो जाता है। हमारी वेबसाइट पर जाकर आप बेहतरीन वेलेंटाइन डे शायरी भी प्राप्त करने के बाद शेयर कर सकते हैं।