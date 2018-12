Cricket IPL 2019: 7 तरह की गेंदें फेंक सकते हैं वरुण चक्रवर्ती, हरभजन सिंह के ट्वीट से बेहद खुश

नई दिल्ली. आईपीएल 2019 में खिलाड़ियों की नीलामी (IPL 2019 auction) हो चुकी है। एक प्लेयर का नाम सबकी जुबान पर है। के मिस्ट्री यानी रहस्यमय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy of Kings XI Punjab) को किंग्स इलेवन पंजाबब की टीम ने 8.4 करोड़ रुपए में खरीदा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, का यह आर्किटेक्ट स्पेशलिस्ट 7 तरह की गेंदें डाल सकता है यानी उनकी बॉलिंग में seven variations हैं। ऑक्शन के बाद वरुण के फोन की घंटी बंद नहीं हो रही है। मीडिया इंटरव्यू चाहता है तो दोस्त और रिश्तेदार भी बात करना चाहते हैं। वैसे, वरुण के एक ट्वीट से बेहद खुश हैं।

C V Varun spun a web in TNPL 2018. Will the batters be able to decode his magic in #IPL2019 ? pic.twitter.com/ha2aCjicdt

कैसी है गेंदबाजी

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वरुण चक्रवर्ती 7 अलग-अलग तरह की गेंदें फेंक सकते हैं। उनके पास एक लेग स्पिनर की गुगली है तो किसी मीडियम पेसर जैसी यॉर्कर भी। वरुण फिलहाल पिता विनोद और मां मालिनी के साथ तंजावुर में हैं। तीनों ने साथ बैठकर आईपीएल ऑक्शन देखा था। वरुण के मुताबिक, उन्हें लगता था कि वो 20 लाख की बेस प्राइज से ज्यादा पर नहीं बिकेंगे लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें अपने बेस प्राइज से 42 गुना ज्यादा कीमत मिली।

भज्जी ने दिल खुश कर दिया

वैसे तो वरुण को हजारों लोगों ने फोन या सोशल मीडिया पर बधाई दी लेकिन उन्हें का ट्वीट बेहद पसंद आया। बता दें कि हरभजन ने अपने ट्वीट में वरुण को अद्भुत प्रतिभा बताते हुए कहा है कि वो एक दिन टीम इंडिया के लिए जरूर खेलेंगे। सिलेक्टर्स को उन पर नजर बनाकर रखनी चाहिए। वरुण के मुताबिक- मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ रहता है और उन्हें मेरे फैसलों पर कोई आपत्ति भी नहीं होती। जब मैंने क्रिकेट छोड़ दिया था, परिवार को तब भी कोई दिक्कत नहीं थी और जब मैंने खेलना फिर शुरू किया था तब भी फैमिली ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। वरुण कहते हैं कि उन्हें आर. अश्विन और अपने कोच से भी कई अहम टिप्स मिल चुकी हैं। वरुण सुपर किंग्स के बल्लेबाजों को नेट्स पर बॉलिंग कर चुके हैं।

Had a close look at him last year at CSK nets... This guy Varun Chakravarthy have the potential to play for INDIA.. selectors should keep an eye on him.. he is a fast and furious spin bowler.. another mystery spinner ✅🔥..