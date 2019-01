हरियाणा/पत्रकार की हत्या मामले में गुरमीत राम-रहीम पर फैसला आज संभव, सिरसा रोहतक में कड़ी सुरक्षा

पानीपत. साध्वियों के यौन शोषण मामले में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम (Ram Rahim) के लिए आज का दिन अहम है। सिरसा जिले के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति (Ram Chander Chhatrapati) की हत्या से जुड़े मामले में आज पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट फैसला सुना सकती है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जाएगी। घटना 2002 की है। राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह (Khatta Singh) ने कोर्ट में अपनी गवाही के दौरान कहा था कि राम रहीम ने ही पत्रकार की हत्या के आदेश दिए थे। राम रहीम खुद से जुड़े खुलासों को लेकर रामचंद्र से नाराज था।

Sandeep Khirwar, IG Rohtak Range: We have 2-tier security around the jail, 500 police personnel, &aerial drones have also been deployed, we'll not allow any gatherings. I would request all the people to keep calm; we'll ensure that no trouble is caused to people. #RamRahimVerdict pic.twitter.com/8ijQdKWwcz