INDvsAUS/विराट कोहली और मिशेल स्टार्क मैच के दौरान क्यों हंस पड़े; एक गेंद पर क्या हुआ, देखिए यहां

मेलबर्न. 3rd Test Australia vs India:भारत और की बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन टीम इंडिया 215 बना चुकी है और उसने सिर्फ दो विकेट गंवाए हैं। एक ऐसी विकेट जिस पर करीब 15 एमएम घास थी, 90 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से बॉलिंग करने वाले जोश हेजलवुड, और पैट कमिंस थे; यह बहुत अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। विकेट में तेजी के साथ बाउंस भी भरपूर था लेकिन टीम इंडिया ने ई गेंदबाजों को थका दिया। मैच के दौरान एक लम्हा ऐसा भी गुजरा जब टीम इंडिया के कप्तान (Virat Kohli) और के सबसे तेज गेंदबाज (Mitchell Starc) गेंद की हरकत पर हंस पड़े।

क्या हुआ था इस गेंद पर?

यह मैच का 87वां ओवर था। गेंदबाज थे और उनके सामने थे । ई टीम आखिरी सेशन में कोहली और पुजारा की जोड़ी को तोड़ने की भरसक कोशिश कर रही थी। मिशेल भी तूफानी रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे, पिच से भी उन्हें भरपूर मदद मिल रही थी। इसी वक्त, मिशेल की एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई। कोहली ने इस विकेट कीपर के पास जाने दिया। लेकिन, ये गेंद अचानक उठती गई और टिम पेन के सिर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। गेंद का रुख देखकर सब हैरान थे। लेकिन, कोहली और एक-दूसरे को देखकर हंस दिए। हालांकि, इसी ओवर में कोहली का एक कठिन कैच विकेट के पीछे ई कप्तान और विकेट कीपर टिम पैन (Virat Kohli dropped by Tim Paine of Mitchell Starc) ने छोड़ दिया।

