IND vs AUS: विराट कोहली का मैदान पर डांस, वीडियो वायरल; माइकल क्लार्क बोले- कोहली जैसा खुशमिजाज कोई नहीं

ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को कोहली

एडिलेड. India vs Australia 1st Test at the Adelaide Oval: टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 31 रन से हराकर एडिलेड ओवल टेस्ट जीत लिया है। इस जीत के बाद (Virat Kohli) और टीम इंडिया की जमकर तारीफ हो रही है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को कोहली का मैदान पर रवैया कई बार पसंद नहीं आता लेकिन टीम इंडिया के ‘चीकू’ को इसकी परवाह नहीं। उनका अपना अंदाज है। एडिलेड टेस्ट की पहली पारी में जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे तो कोहली तीसरी स्लिप में खड़े होकर भांगड़ा के स्टेप्स करते नजर आए। दूसरी पारी में भी फिंच का विकेट गिरने के बाद कोहली की ‘डांस मस्ती’ नजर आई। बाद में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने टीवी पर कहा- आप कोहली के बारे में कुछ भी कहें लेकिन, ये सही है कि मैदान पर उनके जैसा खुशमिजाज और जिंदादिल प्लेयर आज की क्रिकेट में नजर नहीं आता।

कोहली का डांस और वीडियो वायरल

पहली पारी में जब कोहली फील्डिंग कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई पारी लड़खड़ा रही थी। बुमराह और शमी की गेंदों की रफ्तार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की समझ से बाहर थी और वो तब जबकि वो अपने ही मैदान पर खेल रहे थे। इसी दौरान ऋषभ पंत ने कोहली से कुछ कहा। कोहली काफी देर तक तो हंसते रहे। इसके बाद वो डांस स्टेप्स करते नजर आए। इन्हें आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि वो भांगड़ा के डांस स्टेप्स जैसे थे। यह सिलसिला कई सेकंड्स तक जारी रहा। दूसरी पारी में भी, जब एरोन फिंच अश्विन की गेंद पर आउट हुए तो इसके कुछ देर बाद कोहली इसी मूड में नजर आए।

क्लार्क हुए कोहली के मुरीद

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क कमेंट्री बॉक्स में थे। कोहली के डांस पर भारतीय दर्शक भी खुश हो गए। कैमरा जब दर्शकों की तरफ घूमा तो वो भी इसी अंदाज में नजर आए। इस पर क्लार्क बोले- इसमें कोई दो राय नहीं कि आप आज की क्रिकेट में जैसा जिंदादिल और खुशमिजाज किक्रेटर नहीं पाते। वो मैदान का तनाव खुद पर ज्यादा हावी नहीं होने देते। वैसे बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब कोहली का यह अंदाज मैदान पर नजर आया हो। वो पहले भी कई बार बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते वक्त दर्शकों के साथ मस्ती करते नजर आ चुके हैं।