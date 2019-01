IAS B. Chandrakala/ बी. चंद्रकला एक बार फिर सुर्खियों में; जानिए यूपी कैडर की इस महिला IAS के बारे में जरूरी बातें

उत्तर प्रदेश कैडर की आईएएस अफस

. IAS Chandrakala: उत्तर प्रदेश कैडर की आईएएस अफसर बी. चंद्रकला (B. Chandrakala IAS officer of 2008 batch of UP Cadre) एक बार फिर चर्चा में हैं। अवैध खनन के मामलों को लेकर सीबीआई ने लखनऊ में उनके घर पर छापा मारा। इतना ही नहीं IAS B. Chandrakala के दो बैंक अकाउंट और एक लॉकर भी सीज कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी और (Akhilesh Yadav) मुख्यमंत्री थे। तब चंद्रकला (IAS Chandrakala) राज्य के सबसे ताकतवर अफसरों में गिनी जातीं थीं। हालांकि, अब उनकी पदस्थापना कर दी गई है। सोशल मीडिया पर भी वो काफी पॉपुलर हैं और एक बार जब उन्होंने मेट्रो ट्रेन में अपनी फोटो अपलोड की तो करीब 76 हजार लोगों ने लाइक, 4 हजार ने कमेंट और करीब 2500 लोगों ने इसे शेयर किया। वो फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया (B. Chandrakala on social media) पर काफी एक्टिव रहती हैं।

किस मामले में हुई IAS B. Chandrakala पर कार्रवाई?

सीबीआई (CBI) उत्तर प्रदेश में अवैध खनन से जुड़े मामले की जांच कर रही है। चंद्रकला (B. Chandrakala) के घर समेत 12 जगहों पर छापे मारे गए। यह कार्रवाई 7 साल पहले यूपी के (Hamirpur) में हुए खनन घोटाले की जांच के सिलसिले में की गई है। फिलहाल, इस मामले में चंद्रकला की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। दूसरी तरफ, खबर ये भी है कि सीबीआई इस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव (Former Chief Minister of Uttar Pradesh Akhilesh Yadav) से भी पूछताछ कर सकती है।

कौन हैं बी. चंद्रकला Who is IAS B. Chandrakala?

कई बार चर्चाओं का केंद्र बनने वाली आईएएस बी. चंद्रकला का जन्म के करीमनगर जिले में (B. Chandrakala born in Karimnagar Dist Telangana State) हुआ। उनकी उम्र 38 साल ( B. Chandrakala age 38 year ) है। वह 2008 बैच की यूपी कैडर की IAS हैं। सेंट्रल स्कूल से 12वीं करने के बाद उन्होंने से ग्रैजुएशन किया। इसके बाद इकोनॉमिक्स में पीजी की डिग्री हासिल की। पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने शादी के बाद किया था। कहा जाता है कि पति की प्रेरणा और मेधावी होने की वजह से चंद्रकला आईएएस अफसर बनीं। 2008 में उन्हें आईएएस का यूपी कैडर (IAS officer of 2008 batch of UP Cadre B. Chandrakala) मिला। वो यूपी के सबसे संवेदनशील जिलों में से एक में डीएम रह चुकी हैं। इसके अलावा, वो में भी डीएम रहीं। बी. चंद्रकला के पति का नाम ए. रामुलू (B. Chandrakala husband A Ramulu ) है। और वो तेलंगाना में ही एक सरकारी विभाग में इंजीनियर हैं।

तेज तर्रार छवि

सपा सरकार के दौरान B. Chandrakala की छवि एक ऐसी अफसर की रही जो समस्याओं के निदान के लिए सड़क पर ही अपने मातहतों से काम का हिसाब मांग लेती थीं। इसके चलते छोटे अफसरों और कर्मचारियों में डर भी रहता था। उनकी छवि एक तेजतर्रार अफसर की रही। भाजपा तब विपक्ष में थी और उसने कई बार चंद्रकला की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं मीडिया को भी कई बार Chandrakala ने तवज्जो नहीं दी। बाद में राज्य में भाजपा की सरकार बनी और आईएएस बी. चंद्रकला की पदस्थापना दिल्ली कर दी गई। अब सीबीआई की ताजा कार्रवाई के बाद B. Chandrakala एक बार फिर सुर्खियों में हैं।