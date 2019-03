Women’s Day 2019 Quotes / ऐसे दें महिला दिवस की शुभकामनाएं, भेजें ये स्पेशल कोट्स

Women’s Day 2019 Quotes, Happy International Women’s Day 2019 Wishes Quotes

नई दिल्ली. 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है। कहते हैं इस दिन को मनाने की शुरूआत 1908 में न्यूयॉर्क से हुई थी और इसके 2 साल बाद यानि 1910 से इस दिन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने का सुझाव दिया गया। जिसके बाद 1911 में सबसे पहले 19 मार्च को कई देशों ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। लेकिन बाद में 1917 में प्रथम विश्वयुद्ध के बाद इसे हर साल 8 मार्च को मनाने का निर्णय ले लिया गया। लिहाज़ा अब हर साल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला दिवस का उद्देश्य साल दर साल बदलता जा रहा है। इस बार 108वां अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। हर साल महिला दिवस अलग थीम पर आधारित होता है। इस बार थीम है “थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज”। वही महिलाओं को समर्पित इस खास दिन पर लोग अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कोट्स भेजकर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। ये कोट्स खासतौर से महिलाओं को प्रोत्साहित करने वाले होते हैं। वही इसके अलावा आप महिला दिवस इमेज या पिक्स भी शेयर कर सकते हैं। नीचे हम आपको कुछ महिला दिवस कोट्स दे रहे हैं।

महिला दिवस कोट्स हिंदी में

1) जीवन का यही अनमोल सार- नारी नहीं थी कभी बेचारी

क्योंकि नारी में निहित है इस सृष्टि की शक्ति सारी।





2) जहां होता हो नारी शक्ति का अपमानजान लीजिए वो स्थान तो है नर्क समान।3) नारी ही तो ममता है, आस्था हैजहां उम्मीद टूटती हो, वहां एकमात्र आस है।4) जीवन का आधार तुम्ही से, इस जीवन का ये सार तुम्ही सेपथ कठिन हो या फिर घोर अंधेरी रात, मार्गदर्शन की उम्मीद तुम्ही से।5) मां के साथ ममता मिलती, बहन से मिलता हमेशा दुलारनारी शक्ति को पूजनीय समझो, ये लगाती जीवन नैया पार।

महिला दिवस कोट्स अंग्रेज़ी में

1) A woman performs all the duties of a man but a man cannot do all that a woman can do.



2) A woman, she is born with the power to save and love, her existence is based on the truthfulness in her eyes.



3) A woman in any form shall be celebrated and honored, be it, a sister or a wife or a mother or any other form.



4) Women are the mammoth reservoir of power and talent which has yet not been tapped.



5) If you want to get a plan, go to a man but if you want it to be done, go to a woman.