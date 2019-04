Yesterday IPL Winner RR vs RCB / 1 गेंद पहले जीती राजस्थान रॉयल्स; श्रेयस गोपाल और बटलर का शानदार प्रदर्शन

जयपुर. Yesterday IPL Match Winner Team Result RR vs RCB Score: के एक अहम मुकाबले में ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। टॉस राजस्थान के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने जीता और की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से पहले बैटिंग करने को कहा। विराट कोहली और ने अच्छी शुरुआत की। विराट रंग में और विश्वास से भरे थे। ऐसा लगा जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहती है। पहले पॉवर प्ले में 48 रन बने और पटेल ने जोफ्रा आर्चर की तीन लगातार गेंदों पर चौके लगाए। इसके बाद श्रेयस गोपाल की गुगली को विराट कोहली पढ़ नहीं पाए। शरीर से दूर ड्राइव करना चाहते थे लेकिन लाइन मिस कर गए और बोल्ड हो गए। उन्होंने 25 गेंद पर 23 रन बनाए। इसमें तीन चौके थे। डिविलियर्स बहुत कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे थे। एक शानदार चौका लगाया लेकिन इसके बाद श्रेयस गोपाल को उनकी ही गेंद पर कैच थमा बैठे। इसके पहले वाली गेंद पर भी वो बाल-बाल बचे थे। लेकिन फिर भी गलत शॉट खेल गए। उन्होंने 9 गेंद पर 13 रन बनाए। पार्थिव पटेल वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की सीट बुक कर सकते हैं। और ये ऋषभ पंत के लिए खतरे की घंटी है। पटेल ने 29 गेंद पर 59 रन बनाए। इसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। पटेल ने काफी देर तक किला लड़ाया लेकिन बाद में वो भी आउट हो गए। उन्हें आर्चर ने कप्तान रहाणे के हाथों कैच कराया। पटेल ने 41 गेंद पर 67 रन की पारी खेली। इसमें 1 छक्का और 9 चौके शामिल थे। 163.41 स्ट्राइक रेट रहा। बाद में मार्कस स्टोइनिस ने भी अच्छी बैटिंग की और 28 गेंद पर 31 रन बनाए। मोईन अली ने 9 गेंद पर 18 रन बनाए। इस तरह बेंगलुरु ने 20 ओवर में 158 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से श्रेयस गोपाल ने 4 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 3 विकेट लिए। वो मैन ऑफ द मैच भी बने। जोफ्रा आर्चर को एक विकेट मिला लेकिन रन खर्च किए 47, जो उनके हिसाब से काफी ज्यादा थे।

Shreyas Gopal bags the Man of the Match award for his brilliant bowling figures of 3/12 👏👏 pic.twitter.com/p05TW0kBtZ