नई दिल्ली. National Register of Citizens or NRC: असम का राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (National Register of Citizens or NRC) सुर्खियों में है। सड़क से लेकर संसद तक इस विवाद की चर्चा हो रही है। NRC की सूची के मुताबिक 3.39 करोड़ में से 2.89 करोड़ लोगों को नागरिकता के लिए योग्य पाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 40 लाख लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि यह अंतिम सूची नहीं है और जिन लोगों के नाम इसमें शामिल नहीं हैं उन्हें आगे भी मौका मिलेगा। पिछले साल 31 दिसंबर को NRC की पहली लिस्ट जारी की गई थी। इसमें कुल 1.90 करोड़ लोगों के नाम थे। यहां ये जानना बेहद जरूरी है कि असम देश का अकेला राज्य है, जहां एनआरसी की व्यवस्था है। DainikBhaskar.com इस मामले से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको दे रहा है।



सवाल: क्या है एनआरसी और क्यों पड़ी जरूरत?

जवाब: असम इकलौता राज्य है जहां नेशनल सिटीजन रजिस्टर बनाया जा रहा है। दरअसल, असम में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। एक अनुमान के मुताबिक असम में करीब 50 लाख बांग्लादेशी गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं। यह किसी भी राष्ट्र में गैरकानूनी तरीके से रह रहे किसी एक देश के प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या है। 80 के दशक में इसे लेकर छात्रों ने आंदोलन किया था। इसके बाद असम गण परिषद और तत्कालीन सरकार के बीच समझौता हुआ। समझौते में कहा गया कि 1971 तक जो भी बांग्लादेशी असम में घुसे, उन्हें नागरिकता दी जाएगी और बाकी को निर्वासित किया जाएगा। अब तक सात बार एनआरसी जारी करने की कोशिशें हुईं। 2013 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अंत में अदालती आदेश के बाद ये लिस्ट जारी हुई है।

राज्यसभा में शाह के बयान पर हंगामा, कहा-असम का फैसला राजीव गांधी का था, वे अमल की हिम्मत नहीं कर पाए

सवाल: किन दस्तावेजों की जरूरत है नागरिकता साबित करने के लिए?

जवाब: एनआरसी में असम के सिर्फ ऐसे लोगों को ही भारतीय नागरिक माना जाएगा, जिनके पूर्वजों के नाम 1951 के एनआरसी में या 24 मार्च 1971 तक के वोटर लिस्ट में मौजूद हों। इसके अलावा 12 दूसरे तरह के सर्टिफिकेट जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासबुक आदि दिए जा सकते हैं। यदि किसी दस्तावेज में उसके किसी पूर्वज का नाम है तो उसे रिश्तेदारी साबित करनी होती है।



सवाल: आखिर कितना बड़ा है ये अभियान?

जवाब: पिछले 3 साल में असम के 3.29 करोड़ लोगों ने नागरिकता के लिए 6.5 करोड़ दस्तावेज भेजे। ये दस्तावेज करीब 500 ट्रकों के वजन के बराबर थे। इसमें एक लाख से ज्यादा कर्मचारी लगाए गए। 1200 करोड़ रु खर्च हुए। ये अवैध लोगों की पहचान का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है।

सवाल: एनआरसी को अमलीजामा पहनाने का काम कैसे शुरू हुआ?

जवाब: 2014 में जब लोकसभा चुनाव का दौर था तब प्रचार के दौरान ने इस मुद्दे को जोरशोर से उठाते हुए इसे देश की सुरक्षा से जोड़ दिया था। मोदी ने प्रचार में बांग्लादेशियों को वापस भेजने की बातें कहीं। 2016 में असम में भाजपा की पहली सरकार बनी। इसके बाद एनआरसी को अमलीजामा पहनाने का काम शुरू हुआ।

सवाल: क्या इसके सियासी मायने भी हैं?

जवाब: नॉर्थ-ईस्ट के 7 राज्यों में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 40 साल से यहां की राजनीति बांग्लादेश घुसपैठियों के इर्द-गिर्द ही घूमती रही है। इनमें असम सबसे अहम राज्य है। यहां 14 सीटें हैं। भाजपा के पास 7 हैं। की एआईयूडीएफ के 3 सांसद हैं। इसे घुसपैठियों का समर्थक माना जाता है। बीजेपी ने किसी वक्त ठंडे पड़ चुके इस मामले को भावनात्मक मुद्दा बना दिया।

सवाल: देश या राज्य विहीन सबसे बड़ी आबादी कौन?

जवाब: असम के यदि 40 लाख लोग देश के नागरिक नहीं माने गए तो यह दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होगी, जिसके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं होगी।

असम की यह आबादी स्टेटलेस अाबादी की एक तिहाई होगी। दुनिया में म्यांमार में सबसे ज्यादा 10 लाख रोहिंग्या आबादी है, जो किसी देश के नागरिक नहीं हैं। इसके बाद थाईलैंड में 7 लाख, सीरिया में 3.6 लाख, लातविया में 2.6 लाख लोगों के पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं हैं। यूएन के मुताबिक दुनिया में एक करोड़ लोग ऐसे हैं, जो किसी देश के नागरिक नहीं है।

सवाल: क्या एनआरसी में कुछ गड़बड़ियां हुईं? आखिर किनके नाम छूटने पर बवाल?

जवाब: ऐसा लगता है। जो नाम छूट गए हैं, उनमें भाजपा और एआईयूडीएफ का एक-एक विधायक शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के भाई इकरामुद्दीन अली के परिवार के लोगों के नाम भी इसमें नहीं हैं। विपक्ष इन्हीं वजहों से एनआरसी पर सवाल उठा रहा है।