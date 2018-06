अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में घट रही क्रूड ऑयल की कीमतों के चलते अब पेट्रोल और डीज़ल के रेट भी लगातार घट रहे हैं। 30 मई के बाद अब ये 9वां दिन है जब पेट्रोल और डीज़ल के रेट में मामूली ही सही कटौती दर्ज हुई है। आज की बात करें तो आज दिल्ली में पेट्रोल 9 पैसे प्रति लीटर तो वही डीज़ल 7 पैसे प्रति लीटर की दर से सस्ता बिक रहा है।

आइए जानते हैं 4 महानगरों में पेट्रोल के दाम

दिल्ली Petrol Price in Delhi: 77.63

कोलकाता Petrol Price in Kolkata: 80.28

मुंबईPetrol Price in Mumbai: 85.45

चेन्नईPetrol Price in Chennai: 80.59

यानि दिल्ली और कोलकाता में जहां 9 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई है तो वही मुंबई में सबसे ज्यादा 10पैसे प्रतिलीटर दाम घटे हैं जबकि चेन्नई में 1 पैसे प्रति लीटर की मामूली कटौती दर्ज हुई है।



आइए जानते हैं 4 महानगरों में डीज़ल के दाम

दिल्ली Diesel Price in Delhi: 68.73

कोलकाता Diesel Price in Kolkata: 71.28

मुंबई Diesel Price in Mumbai: 73.17

चेन्नई Diesel Price in Chennai: 72.56

आंकड़ों को देखें तो दिल्ली और कोलकाता में डीज़ल जहां 7 पैसे प्रति लीटर कीमत घटी है तो वही मुंबई और चेन्नई में 8 पैसे प्रति लीटर की दर से डीज़ल सस्ता हुआ है।



एनसीआर में पेट्रोल के आज के दाम

फरीदाबाद Perol Price in Faridabad: 78.40

गुरूग्राम Perol Price in Gurugram / Gurgaon: 78.15

नोएडा Perol Price in Noida:78.24

गाज़ियाबाद Perol Price in Ghaziabad: 78.13

एनसीआर में डीज़ल के आज के दाम

फरीदाबाद Diesel Price in Faridabad: 69.86

गुरूग्राम Diesel Price in Gurugram / Gurgaon: 69.63

नोएडा Diesel Price in Noida: 68.93

गाज़ियाबाद Diesel Price in Ghaziabad: 68.79



आपको बता दे कि पिछले 8 दिनों यानि कि 30 मई से लगातार पेट्रोल और डीज़ल के दाम घट रहे हैं जिससे आम जनता की जेब को राहत मिलती नज़र आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में घटी कच्चे तेल की कीमतों का ही ये असर माना जा रहा है। वही संभावना जताई जा रही है कि आगे भी पेट्रोल और डीज़ल के दामों मे कटौती देखी जा सकती है।