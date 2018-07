मुक्तसर. Narendra Modi Kisan Kalyan Rally at Malout in Muktsar district of Punjab: प्रधानमंत्री बुधवार को पंजाब दौरे पर रहेंगे। यहां वो मुक्तसर जिले के मालौट इलाके के दाना मंडी में ‘किसान कल्याण रैली’ को संबोधित करेंगे। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाया है। किसानों की दशा सुधारने के लिहाज से यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार की इस घोषणा के बाद मोदी पहली बार किसानों की रैली को संबोधित करने जा रहे हैं।

मोदी ने ट्वीट में क्या कहा

- बुधवार को एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा- पंजाब के किसानों ने भारत के कृषि क्षेत्र के विकास में अहम योगदान दिया है।

- बता दें कि इस रैली का आयोजन अकाली दल और बीजेपी ने मिलकर किया है। इन दोनों पार्टियों ने राज्य में लंबे वक्त तक शासन किया है। सुरक्षा के लिहाज से मालौट सब्जी मंडी को 10 और 11 जुलाई को बंद रखा गया है।

- प्रधानमंत्री की इस रैली के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेहड़ी लगाने वालों को सड़कों से हटा दिया गया है। मोदी छापियांवाली गांव में बने हैलीपेड से दाना मंडी तक सड़क से जाएंगे।