नागपुर. अब से कुछ घंटे बाद शाम करीब 6 बजे यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का दीक्षांत समारोह होने वाला है। इस बार संघ का यह कार्यक्रम सबसे बड़ी चर्चा की वजह बन गया है। दरअसल, करीब 50 साल तक कांग्रेस में रहने और बाद में देश के राष्ट्रपति बनने वाले इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट हैं। वो बुधवार शाम नागपुर पहुंच भी चुके हैं। कांग्रेस और खुद प्रणब की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी अपने पिता की संघ मुख्यालय में उपस्थिति से असहज नजर आ रही हैं। उन्होंने पिता के फैसले पर असहमति जताते हुए संघ पर निशाना साधा है। हालांकि, प्रणब दा के नाम से मशहूर पूर्व राष्ट्रपति अब तक इस मसले पर कुछ नहीं बोले हैं। DainikBhaskar.com इस अहम सियासी घटना पर अपने पाठकों के तमाम LIVE UPDATES दे रहा है।

नागपुर में तैयारियां पूरी

- संघ के दीक्षांत समारोह के लिए प्रणब मुखर्जी बुधवार को ही नागपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने संघ के कुछ बड़े पदाधिकारी और स्वयंसेवक पहुंचे। प्रणब दा ने सभी से मुस्कराकर बातचीत की। पूर्व राष्ट्रपति बिल्कुल सहज नजर आ रहे थे।

#WATCH RSS members welcome Former President of India Dr. Pranab Mukherjee on his arrival at Nagpur airport. He is the chief guest at a Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) program tomorrow (Earlier visuals) pic.twitter.com/vmLg23M7ni