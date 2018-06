FORMER PRESIDENT PRANAB MUKHERJEE TO ATTEND A RASHTRIYA SWAYAMSEVAK SANGH EVENT ON THURSDAY| कल RSS के कार्यक्रम में मुख्य अतिथी होंगे प्रणब मुखर्जी, नागपुर एयरपोर्ट पर स्वयंसेवकों ने किया स्वागत