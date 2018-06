मुंबई. की जिंदगी पर बनी राजकुमार हिरानी की फिल्म ‘संजू’ शुक्रवार को रिलीज हो गई। इस फिल्म को शानदार ओपनिंग मिली है और फिल्म समीक्षकों के साथ ही दर्शकों ने भी फिल्म की भरपूर सराहना की है। सबसे ज्यादा तारीफ रणवीर कपूर की हो रही है जिन्होंने फिल्म में संजय दत्त का किरदार निभाया है। कहा जाता है कि संजय के पिता को बेटे की वजह से कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुनील दत्त की कश्मकश को पर्दे पर ने फिर जिंदा कर दिया है।

पहचानिए कि नरगिस दत्त के रोल में ये एक्ट्रेस है कौन

- अगर परेश रावल सुनील दत्त के रोल में हैं तो उनकी पत्नी यानी संजय दत्त की मां नरगिस दत्त का किरदार ‘ईलू गर्ल’ मनीषा कोईराला ने प्ले किया है। उनको देखकर आपको हैरानी होगी क्योंकि वो बिल्कुल नरगिस जैसी ही नजर आ रही हैं।

- मनीषा के लिए राजू हिरानी और उनके मेकअप आर्टिस्ट ने जबरदस्ता मेहनत की है। फिल्म में अनुष्का शर्मा, सोनम कपूर, दिया मिर्जा और विकी कौशल भी हैं।

दर्शकों को था इंतजार

- जब से इस फिल्म की घोषणा हुई थी तब से दर्शकों को इस फिल्म का इंतजार था। ट्रेलर रिलीज हुआ तो बेसब्री और बढ़ गई। वैसे भी राजू हिरानी और संजय दत्त की कैमिस्ट्री जबरदस्त रही है। मुन्नाभाई एमबीबीएस और पीके इसका उदाहरण हैं।

- फिल्म की शुरुआत ही एक अनूठे सीन से होती है। यहां संजय दत्त एक कुर्सी पर बैठे अपनी बॉयोग्राफी पढ़ रहे होते हैं। इसके बाद, फिल्म आहिस्ता-आहिस्ता उनकी जिंदगी के गुजरे हुए वक्त में चली जाती है।

- रणवीर कपूर ने संजू के ड्रग एडिक्ट वाले दौर को जिस तरह पेश किया है, उसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

#Sanju advance booking in Delhi-NCR is HISTORIC, film can ensure Highest opening day collection in this territory. Best Advance i have seen for a non festival released hindi film across India.