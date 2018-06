नई दिल्ली. जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पूर्व उपाध्यक्ष शेहला रशीद ने केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS पर आरोप लगाया है कि वो प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रच रहे हैं। शेहला रशीद ने ये आरोप एक ट्वीट में लगाए हैं। शेहला के इस आरोप पर नितिन गडकरी ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। शेहला ने कहा था कि RSS और गडकरी पीएम मोदी की हत्या की साजिश रच रहे हैं और इसके बाद वामपंथियों और मुस्लिमों पर इसका आरोप लगा दिया जाएगा और इसके बाद मुस्लिमों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

आखिर क्या है मामला?

- महाराष्ट्र के भीमा-कोरेगांव में जनवरी में हुई हिंसा के मामले की जांच कर पुणे पुलिस की स्पेशल सेल ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी के घर से पुलिस को एक लेटर मिला। इसमें लिखा गया है- प्रधामंत्री मोदी एक फासीवादी-हिंदूवादी नेता है। भले ही वे बिहार और प.बंगाल में सरकार ना बना पाए हों, लेकिन देश के 15 राज्यों में उनकी सरकारे हैं। अगर वे इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो सभी पार्टियों के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। ऐसे में हमें मोदी के खात्मे के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। इसलिए कुछ वरिष्ठ कामरेडों ने साल 2016 के ODH मिशन से भी क्रूर कदम उठाने की ठानी है। इसके लिए हत्याकांड जैसी घटना को अंजाम देना होगा। ये मिशन फेल भी हो सकता है। लेकिन पार्टी में इस प्रस्ताव को रखा जाना चाहिए। मोदी को मारने के लिए रोड-शो का वक्त सबसे सही समय होगा।

खुलासे पर शेहला का ट्वीट

- इस खुलासे के बाद शेहला ने ट्वीट किया- ऐसा लगता है जैसे RSS और गडकरी पीएम मोदी की हत्या की साजिश रच रहे हैं। इसके बाद ठीकरा मुस्लिमों और कम्युनिस्टों पर फोड़ दिया जाएगा और इसके बाद वो मुस्लिमों को मारेंगे।

Looks like RSS/Gadkari is planning to assassinate Modi, and then blame it upon Muslims/Communists and then lynch Muslims #RajivGandhiStyle