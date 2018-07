जम्मू. Jammu and kashmir: जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए। इनमें से एक पाकिस्तानी था। दूसरे, आतंकी का नाम समीर अहमद शेख है। समीर के पिता को जैसे ही यह पता लगा कि उनके बेटे को सुरक्षा बलों ने शोपियां के जंगल में घेर लिया है तो उनको दिल का दौरा पड़ा। इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इस एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों पर कुछ लोगों ने हमला किया। जवाबी कार्रवाई में 20 लोग घायल हो गए। बाद में एक युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

SHOPIAN JAMMU AND KASHMIR ENCOUNTER TWO JEM MILITANTS AND A CIVILIAN KILLED