नई दिल्ली. Nirbhaya Case: निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट 3 दोषियों की रिव्यू पिटीशन (पुर्नविचार याचिका) पर अहम फैसला सुना सकता है। तीन दोषियों को सजा-ए-मौत सुनाई गई थी। इन तीनों ने सुप्रीम कोर्ट में मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने के लिए याचिका दायर की थी। इस बीच, निर्भया की मां आशा देवी और पिता बद्रीनाथ सिंह ने उम्मीद जताई है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा।

निर्भया के पेरेंट्स ने क्या कहा?

- न्यूज एजेंसी से बातचीत में निर्भया के पिता बद्रीनाथ सिंह ने कहा- प्रधानमंत्री से अपील है कि वो महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ होने वाली अमानवीयता को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं।



Appeal to PM to take concrete steps against atrocities towards women & young girls: Badrinath Singh, father of 2012 Delhi gang-rape victim SC will announce verdict on review pleas filed by 3 of the 4 convicts seeking reduction of their death sentence to a life term, today pic.twitter.com/a7mLoBbNhI

It has been 6 years since the incident. Similar incidents are still taking place everyday, our system has failed us. We are confident that the judgement will be in our favour & we will get justice: Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim. pic.twitter.com/BVUV3gpz8B