Suzuki कंपनी ने 125 CC Access स्कूटर को बाज़ार में उतार दिया है वो भी CBS यानि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। कई रंगों में उपलब्ध इस स्कूटर को स्पोर्टी लुक दिया गया है ताकि युवा सबसे ज्यादा इस स्कूटर की ओर आकर्षित हो सके। /> लॉन्च के दौरान एसएमआईपीएल के कार्यकारी उपाध्यक्ष (Sales and Marketing) संजीव राजशेखरन ने कहा, "एक्सेस 125, अपने segment में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले स्कूटरों में से एक है, बल्कि यह इंडस्ट्री में भी पायनियर है। यह पावर, इकोनॉमी और प्रीमियम अपील का शानदार संयोजन प्रदान करता है। हमें विश्वास है कि इन नए सुधारों के साथ, हम सुजुकी परिवार में अधिक से अधिक ग्राहकों को शामिल करने में कामयाब होंगे।"

SUZUKI LAUNCH NEW 125CC SCOOTER ACCESS125 WITH CBS PRICE STARTING FROM 60000