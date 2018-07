पटना. बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कांग्रेस अध्यक्ष की उनके लोकसभा में दिए गए भाषण के लिए तारीफ की है। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में कहा- क्या आंख मारे हो मेरे दोस्त, उन पर वहां चोट करो जहां चोट का अहसास हो। उनके झूठ की खदान खोलने के लिए और शानदार भाषण के लिए बधाई। तेजस्वी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस के साथ है। बता दें कि राहुल ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाषण दिया। भाषण के अंत में राहुल गांधी अचानक प्रधानमंत्री मोदी की सीट पर गए। उन्होंने मोदी को गले लगाया। लेकिन, राहुल जब अपनी सीट पर वापस लौटे तो उन्होंने अपने बाजू में बैठे की तरफ देखते हुए आंख मारी। राहुल के इस अंदाज पर सोशल मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोगों ने इसे संसदीय परंपरा का अपमान भी बताया है।

Oh that wink my friend! Hit them hard where it hurts..Congratulations for unearthing their mines of lies & a fantastic speech @RahulGandhi pic.twitter.com/lMlBFoYGwv