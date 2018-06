देहरादून. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जनता की समस्याओं को सुनने और उन्हें हल करने के लिए जनता दरबार का आयोजन करते हैं। गुरुवार को भी इसका आयोजन किया गया। लेकिन इसमें जोरदार हंगामा हुआ। एक महिला टीचर ने सीएम के दरबार में अपना ट्रांसफर करने की गुहार लगाई। उसकी बात अनसुनी की गई तो उसने हंगामा कर दिया। इसके बाद सीएम ने विधवा महिला टीचर को सस्पेंड करने और हिरासत में लेने के आदेश दिए। राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार को असंवेदनशील करार दिया है।

क्या है मामला?

- त्रिवेंद्र रावत ने गुरुवार को जनता दरबार का आयोजन किया। इसमें शामिल हुए लोगों को क्रम से माइक के जरिए अपनी रखने का मौका दिया जा रहा था। इसी दौरान एक विधवा महिला टीचर ने माइक लेकर अपने ट्रांसफर की मांग उठाई।

- जवाब से जब वह संतुष्ट नहीं हुई तो उसने तेज आवाज में कुछ अपशब्द कहे। इसके बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी नाराज हो गए। उन्होंने अधिकारियों से टीचर को हिरासत में लेने और सस्पेंड करने के आदेश दिए।

- बाद में अफसरों ने इस महिला से माइक छीन लिया और जबरदस्ती उसे हॉल से बाहर निकाल दिया। इस दौरान महिला गुस्से का इजहार करती नजर आई।

कांग्रेस ने क्या कहा?

- घटना पर राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने दुख जताया। रावत ने कहा- हमारी व्यवस्था असंवेदनशील हो गई है। एक विधवा महिला टीचर 25 साल से दूर-दराज के क्षेत्र में काम कर रही है, उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है? मेरी मुख्यमंत्री को सलाह है कि वो पुलिस से उसे रिहा करने को कहें और उसका निलंबन भी रद्द किया जाए।

Our system has become so insensitive that a widowed teacher remained posted in a remote area for 25 yrs&no one listened to her? Advise CM to direct police to release her&revoke her suspension: Harish Rawat on U'khand CM suspends teacher after she protested over issue of transfer pic.twitter.com/H0jdHdAQHw