virat with uber india: विराट कोहली अब ऊबर इंडिया के ब्रांड एम्बेसेडर बने, कहा- कंपनी के साथ जुड़कर उत्साहित

नई दिल्ली. टीम इंडिया के कप्तान अब टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर ऊबर के ब्रांड एम्बेसेडर भी होंगे (virat kohli is now india brand ambassador of Uber Uber ridesharing app)। कंपनी ने सोमवार को इसकी घोषणा की। इस मौके पर विराट भी मौजूद थे। कंपनी ने अपने इस कैंपेन को एक ऐप सर्विस के साथ लॉन्च किया है। कंपनी ने साथ ही 'बढ़ते चलें' नाम से अपनी नई बेसलाइन को भी लांच किया।

क्या कहा विराट ने?

- ऊबर इंडिया के हेड ऑफ मार्केटिंग, संजय गुप्ता ने कहा, ऊबर हर सप्ताह भारत में लाखों लोगों को अपने गंतव्य तक ले जाती है। विराट भारत में व्यक्तिगत प्रगति की प्रतिमा हैं। उनके साथ ऊबर को मैदान में ऐसा पार्टनर मिल गया है, जो लाखों भारतीयों के साथ की जाने वाली हमारी ड्राइव का मुख्य रूप है।

- कोहली ने ब्रांड एम्बेसडर बनने पर कहा, मैं ऊबर के अभियान का हिस्सा बनकर बहुत उत्साहित हूं। मैं उस कंपनी का पार्टनर बना हूं, जो शहरों एवं इसके नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। मैं किसी भी समय और कहीं भी ऊबर द्वारा राइडर्स को प्रदान की जाने वाली आरामदायक राइड की सराहना करता हूं।

- विराट ने आगे कहा- इस अभियान से जुड़कर मुझे व्यक्तिगत स्तर पर ड्राइवर पार्टनर से बात करने का अवसर मिला और मैं समझ सका कि यह कंपनी उन्हें अपने सपने पूरे करने में किस प्रकार मदद कर रही है।