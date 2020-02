Dainik Bhaskar Feb 01, 2020, 06:55 PM IST

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भारत के इतिहास के सबसे लम्बे बजट भाषण में कई रोचक बातें नजर आईं। उन्होंने ठीक 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला के पुकारने पर हाथ जोड़कर भाषण शुरू किया और कहा- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्तुत करने जा रही हूं। ठीक 11 बजकर एक मिनट पर उन्होंने बजट भाषण शुरू किया और फिर लगातार दो घंटे 42 मिनट तक बोलती रहीं।

जटिल बजट के बीच कुछ रोचक पल भी देखने को मिले

हालांकि वित्त मंत्री की कश्मीर पर कविता सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आई। यूजर्स कह रहे हैं, कश्मीर को बंद करवा कर, वहां की इकोनॉमी को बर्बाद करके कश्मीरी कविता सुना रहे हो, वाह मैडम वाह।

After destroying kashmir and tamilnadu. These poems are nothing but pouring petrol on burning fire. #BJP will never bloom in these two states