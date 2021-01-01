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7 तस्वीरों में देखें बजट के रंग:हनुमानजी की पूजा, वित्त मंत्री की बंगाली साड़ी और विपक्ष के विरोध के बीच कुछ ऐसा रहा बजट के दिन का माहौल

नई दिल्ली29 मिनट पहले
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 2021 का बजट पेश किया। इससे पहले वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हनुमान जी की पूजा की। सीतारमण ने बंगाली पाढ़ वाली लाल साड़ी पहनी थी। उनके हाथ में स्वदेशी टैबलेट था जिससे उन्होंने बजट पढ़ा। वहीं विपक्ष के नेता किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार के तीन कृषि कानून के विरोध में काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। बजट के दिन का पूरा माजरा तस्वीरों में देखें...

सीतामरण की लाल पाड़ साड़ी का बंगाल कनेक्शन
निर्मला सीतामरण ने बजट पेश करने के दौरान पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध लाल पाड़ वाली साड़ी पहनी हुई थीं। इस पर लाल प्रिंटेड बॉर्डर बना हुआ था। बॉर्डर पर पीले और सफेद रंग के फूल बने थे। साड़ी की किनारी हरे रंग की थी।

बजट पेश करने से पहले संसद के बाहर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर।
बजट पेश करने से पहले संसद के बाहर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर।

बंगाल में लाल पाड़ वाली साड़ी पवित्र मौकों पर या धार्मिक अनुष्ठानों पर पहनी जाती है। महिलाएं दुर्गा पूजा, सिंदूर खेला जैसे मौकों पर इसे पहनती हैं। आमतौर पर ये साड़ी सफेद रंग की होती है, इस पर चौड़ा लाल बॉर्डर होता है। पर अब कई तरह के प्रिटेंड बॉर्डर में ये बाजार में उपलब्ध है।

संसद जाने से पहले अनुराग ठाकुर ने हनुमानजी की पूजा की
बजट पेश किए जाने से पहले वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने सरकारी आवास पर हनुमानजी की पूजा-अर्चना की। उन्होंने दीया जलाया, मोतीचूर के लड्‌डू का भोग लगाया और प्रसाद लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ संसद भवन पहुंचे।

अपने सरकारी आवास पर हनुमान जी की पूजा-अर्चना करते हुए वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर।
अपने सरकारी आवास पर हनुमान जी की पूजा-अर्चना करते हुए वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर।

कृषि कानून के विरोध में विपक्ष का प्रदर्शन
संसद भवन के बाहर कांग्रेस, अकाली दल समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने काले रंग की कमीज पहन रखी थी, जिस पर कृषि बिल के विरोध और किसानों के समर्थन में नारे लिखे हुए थे।

किसान आंदोलन के समर्थन में काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे विपक्षी दलों के नेता।
किसान आंदोलन के समर्थन में काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे विपक्षी दलों के नेता।

अकाली दल के सांसदों ने भी प्रदर्शन किया
पंजाब से अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर और उनके सांसद पति सुखबीर सिंह बादल ने भी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। हरसिमरत केंद्र में मंत्री थीं, लेकिन कृषि कानून के विरोध में उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया था।

पूर्व मंत्री हरसिमरत कौर और अकाली नेताओं ने संसद में तख्तियां दिखाकर कृषि कानूनों का विरोध किया।
पूर्व मंत्री हरसिमरत कौर और अकाली नेताओं ने संसद में तख्तियां दिखाकर कृषि कानूनों का विरोध किया।

सीतारमण ने दो कविताएं पढ़ीं और खूब थपकी मेज
बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने रवींद्रनाथ टैगोर और तमिल कवि तिरुवल्लुवर की कविताएं पढ़ीं। उन्होंने बताया, रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि उम्मीद एक ऐसा पक्षी है, जो अंधेरे में भी चहचहाता है।

बजट भाषण पढ़ती हुईं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मोदी, राजनाथ और शाह मेज थपथपा रहे हैं।
बजट भाषण पढ़ती हुईं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मोदी, राजनाथ और शाह मेज थपथपा रहे हैं।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं काे तमिल कवि तिरुवल्लुवर की कविता से बखान किया। इस दौरान पहली पंक्ति में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने मेज थपथपा कर इसका स्वागत किया।

राहुल ने सिर पर हाथ रखा, सोशल मीडिया में वायरल हो गए
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बजट भाषण के दौरान अपने सिर पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। लोगों ने इसके मीम्स भी बनाए।

संसद में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण पढ़ रही थीं, उस समय राहुल गांधी की फोटो।
संसद में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण पढ़ रही थीं, उस समय राहुल गांधी की फोटो।

शशि थरूर का भाजपा के खिलाफ यह ट्विट कुछ खास रहा

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बजट भाषण के बाद भाजपा के खिलाफ ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, बीजेपी की सरकार मुझे उस गैरेज मैकेनिक की याद दिलाती है, जो अपने क्लांइट को कहता है कि मैं तुम्हारा ब्रेक तो नहीं बना सकता, इसलिए मैंने हॉर्न तेज कर दिया है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर बजट को लेकर सरकार पर तंज कसा।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर बजट को लेकर सरकार पर तंज कसा।
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