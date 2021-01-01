पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Business
  • Budget 2021
  • Budget 2021 Opinion; Narendra Modi Government | Dainik Bhaskar Opinion, Finance Minister Nirmala Sitharaman, Budget 2021, India, Budget News, Budget Updates, Budget Latest News

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

भास्कर ओपिनियन:इस बार का बजट साहसिक; यह बाजार को पसंद आया, लेकिन विपक्ष को नहीं

18 मिनट पहलेलेखक: शीला भट्‌ट
  • कॉपी लिंक
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट 2021 पेश किया। हालांकि एक घंटे 50 मिनट के उनके तीसरे बजट भाषण को सुनने के बाद भी मिडिल क्लास खाली हाथ रहा। - Dainik Bhaskar
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट 2021 पेश किया। हालांकि एक घंटे 50 मिनट के उनके तीसरे बजट भाषण को सुनने के बाद भी मिडिल क्लास खाली हाथ रहा।

कोविड-19 के कहर के बाद और किसान आंदोलन के बीच आया बजट 2021 उम्मीदों के मुताबिक बाजार को तो खूब भाया, लेकिन विपक्ष ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का यह बजट असल में सरकार के विरोधियों को उकसाने वाला है। सरकार ने हिम्मत दिखाते हुए पहली बार फिस्कल डेफिसिट को बढ़ने दिया है। उसने इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए जमकर खर्च करने की तैयारी दिखाई है।

सरकार ने बजट में खर्च 34% बढ़ाया है, जो देश के आर्थिक इतिहास में नया अध्याय होगा। सरकार तीन कृषि कानूनों के चलते अभी जो मुसीबतें झेल रही है, उससे कहीं ज्यादा परेशानी उसे आने वाले दिनों में तब उठानी पड़ेगी, जब वह बजट में प्रस्तावित कदम उठाएगी। सरकार ने हिम्मत दिखाकर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) का पब्लिक इश्यू लाने की मंशा जताई है। जब देश महामारी के चलते गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा हो, तब सरकार के यह कदम उठाने की वजह समझ में आती है।

सरकारी कंपनी LIC अपनी कुछ हिस्सेदारी पब्लिक को बेचेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कंपनी 10% शेयर भी बेचती है, तो सरकार को अंदाजन एक लाख करोड़ रुपए की आमदनी होगी, लेकिन विपक्ष के रुख और LIC की इम्प्लॉई यूनियनों की ताकत को देखते हुए कंपनी के शेयर बेचना मुश्किल होगा। पहले की सरकारों ने भी इस बारे में गंभीरता से विचार किया था, लेकिन कंपनी के साथ इतने सारे हित जुड़े हैं कि उसका इशू जल्दी लाना मुश्किल होगा।

बैंकों को बेचना बड़ी घटना होगी
यह बजट विश्लेषकों को दक्षिणपंथी रुझानों वाला लगा, क्योंकि दो सरकारी बैंक को फिर प्राइवेट बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इंदिरा गांधी ने 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके इतिहास रचा था। बैंकों को बेचना आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ी घटना होगी। बजट का एक और प्रस्ताव बहुचर्चित होने जा रहा है। सरकार ने इंश्योरेंस कंपनी में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% करने की मंजूरी दी है। यह अच्छा फैसला है, लेकिन बहुत से लोग इसके विरोध में हैं।

कोविड के चलते जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार ने बजट में बहुत से कदम उठाए हैं, लेकिन राजनीतिक गतिरोध के चलते सुधार के कार्यक्रमों को अमल में लाना मुश्किल होगा और उसमें देरी हो सकती है। शेयर बाजार में आया उछाल बताता है कि मिडिल और बिजनेस क्लास को बजट अच्छा लगा है, लेकिन यह बजट भारतीय राजनीति में बड़े खेल खिला सकता है। जो काम मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल नहीं कर सकी, उसको मोदी सरकार ने करने की मंशा बजट में दिखाई है।

आम आदमी पर कोविड के नाम से कोई नया टैक्स नहीं लगा है, जो अच्छी खबर है। बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान वैक्सीन के वास्ते किया गया है, जिससे आम लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है।

एसेट मॉनिटाइजेशन को धार मिली
बजट में विदेशी निवेशकों को प्रभावित करने वाली बहुत सी बातें हैं। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों में निवेश करने वाले वित्तीय संस्थानों को सपोर्ट मिलेगा। बजट में एसेट मॉनिटाइजेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम को धार देने की कोशिश की गई है। सरकार इसके जरिए रेलवे, एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे, स्पोर्ट्स स्टेडियम से पैसा बना सकती है, लेकिन राज्य सरकारें और विपक्ष सपोर्ट नहीं करेंगी तो यह काम जल्द आगे नहीं बढ़ पाएगा।

सरकार को विपक्ष की जरूरत पड़ेगी
बहुत से विश्लेषकों ने सराहना की है, लेकिन यह बजट ऐसा है कि इसके प्रस्तावों को लागू करने के लिए सरकार को विपक्ष का सहयोग हासिल करने और विरोधियों को मनाने की जरूरत पड़ेगी। कृषि कानूनों के चलते किसानों में जो असंतोष पैदा हुआ है, उसे देखते हुए इस सुधारवादी बजट के प्रस्ताव कैसे लागू होंगे, यह देखने वाली बात होगी।

बजट में बहुत से फैसले ऐसे हैं, जो अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं। वे साहसिक हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले हैं, लेकिन उन पर अगर सही से अमल नहीं हुआ तो नफा-नुकसान का लेखा-जोखा फिर से करना पड़ेगा।

बजट को इसलिए भी साहसिक मानना पड़ेगा कि सरकार ने निजीकरण शब्द का प्रयोग निसंकोच किया है। अब तक की सरकारें निजीकरण के नाम से डरती थीं, लेकिन इस सरकार ने विनिवेश की बजाय निजीकरण के प्लान का ऐलान करके हिम्मत दिखाई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसोना प्रति 10 ग्राम 1896 और चांदी प्रति किलो 1900 रुपए सस्ता हुआ; मोबाइल, फ्रिज और एसी महंगे - बजट 2021 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser