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आमदनी पर टैक्स:टैक्सपेयर्स के लिए नया कुछ खास नहीं; स्लैब नहीं बदला; 75 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले पैंशनर्स को रिटर्न फाइलिंग से छूट

35 मिनट पहले
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इनकम टैक्स को लेकर बजट में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। यानी पिछले साल की ही तरह आपको इस साल भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन मिलेंगे। बजट में सिर्फ एक बड़ी घोषणा हुई है- 75 वर्ष से ज्यादा आयु वाले पैंशनर्स को टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। यह ऐसे पैंशनर्स हैं जिनकी आय सिर्फ पेंशन और बैंक में मिलने वाले ब्याज से है। इनका टैक्स बैंक ही TDS के तौर पर काट लेगा।

इसके अलावा कुछ छोटे-छोटे बदलाव किए गए हैं, जिनके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल, आप जान लीजिए कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। पुराने सिस्टम में पहले की तरह इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट मिलती रहेगी। वहीं, पिछले साल आए नए सिस्टम में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत 50 हजार तक की छूट ही मिलेगी। यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, जो युवा हैं और जिन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या टैक्स में छूट के लिए इन्वेस्टमेंट के डॉक्युमेंट्स को संभालकर रखने के झंझट से बचना चाहते हैं। भोपाल के सीए कार्तिक गुप्ता का कहना है कि टैक्सपेयर्स के लिए कोई बदलाव नहीं है। आपको पहले की ही तरह अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा।

आइए जानते हैं कि टैक्स स्लैब क्या रहने वाला है...

नोटः 5 लाख रुपए तक की आय पर लगने वाले कर की छूट मिलेगी। यानी 5 लाख रुपए तक की आय करमुक्त है।
नोटः 5 लाख रुपए तक की आय पर लगने वाले कर की छूट मिलेगी। यानी 5 लाख रुपए तक की आय करमुक्त है।

आप यहां अपना टैक्स इस लिंक पर अपनी जानकारी दर्ज कर जान सकते हैं कि आपको कितना टैक्स चुकाना पड़ेगा-

आइए जानते हैं कि आपकी कमाई के अनुसार कितना टैक्स आपको चुकाना होगा...

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