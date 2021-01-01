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बजट में पहली बार:देश का पहला पेपरलेस बजट मेड इन इंडिया टैबलेट पर पढ़ा गया; बजट में पहली बार कब क्या-क्या हुआ, यहां पढ़िए

20 मिनट पहले

देश का पहला पेपरलेस बजट सोमवार को पेश किया गया। वित्त मंत्री ने इसे मेड इन इंडिया टैबलेट से पढ़ा। सांसदों को भी बजट उनके मोबाइल पर मिला। आप भी पढ़ना चाहें तो यूनियन बजट ऐप से बजट को पढ़ सकते हैं। मोदी सरकार में इससे पहले भी कई चीजें पहली बार हुई हैं।

2020 में पहली बार दो तरह का टैक्स सिस्टम आया, 2019 में 159 साल पुराने ब्रीफकेस में बजट डॉक्यूमेंट ले जाने की परंपरा खत्म हुई, 2018 में पहली बार देश में बनी चीजों के दाम बजट के बाद बढ़े-घटे नहीं, 2017 में 92 साल में पहली बार रेल बजट पेश नहीं हुआ।

ऐसे कई उदाहरण हैं। आइये जानते हैं इस बार के बजट में क्या नया है, साथ ही ये भी जानते हैं कि बजट में कब क्या पहली बार हुआ।

पहली बार पेपरलेस बजट

यह पहला मौका है जब बजट के पेपर प्रिंट नहीं हुए। पहले वित्त मंत्रालय की प्रेस में बजट डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होते थे। करीब 100 कर्मचारी इससे जुड़े होते थे, जो बजट डॉक्यूमेंट प्रिंट होने, सील होने और बजट के दिन डिलीवर किए जाने तक करीब 15 दिन साथ रहते थे।

इस दौरान ये लोग घर भी नहीं जा सकते थे। इनके पास न तो इंटरनेट की सुविधा होती थी, न ही मोबाइल फोन होता था। इस साल कोरोना के चलते बजट की सॉफ्ट कॉपी साझा की गई। शुक्रवार को सभी सांसदों को इकोनॉमिक सर्वे की भी सॉफ्ट कॉपी दी गई।

पहली बार बजट का मोबाइल ऐप

बजट के लिए यूनियन बजट नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। वित्त मंत्रालय ने 6 जनवरी को ये ऐप लॉन्च किया। इस ऐप पर वित्त मंत्री के भाषण के बाद बजट से जुड़े 14 डॉक्यूमेंट सांसदों और आम लोगों के लिए मौजूद हैं।

मोदी सरकार के पिछले 7 बजट में जो पहली बार हुआ…

2020: पहली बार दो तरह के टैक्स का सिस्टम आया

निर्मला सीतारमण ने दो तरह के टैक्स सिस्टम का ऐलान किया। नए ऑप्शन में होम लोन, पीएफ सहित सभी छूट खत्म कर दी गई। सिर्फ NPS पर लाभ मिलता है। नया विकल्प उनके लिए बेहतर है, जो आयकर के दायरे में आने के बावजूद बचत नहीं कर पाते।

2019: 159 साल में पहली बार बजट नहीं, बहीखाता पेश किया गया

जुलाई 2019 में निर्मला सीतारमण बजट ब्रीफकेस लेकर सदन नहीं पहुंचीं। उनके हाथ में ब्रीफकेस की जगह लाल रंग का फोल्डर था। इसे बजट की जगह बही खाता कहा गया। 159 साल में पहली बार ऐसा हुआ, जब बजट ब्रीफकेस का इस्तेमाल नहीं हुआ।

2018: पहली बार देश में बना कोई सामान सस्ता या महंगा नहीं हुआ

1 जुलाई 2017 को देश में GST लागू हुआ। तब से देश में बने सामानों की कीमत GST काउंसिल तय करती है। सरकार के पास बजट के लिए एक्साइज और कस्टम ड्यूटी बची है। अब विदेश से आने वाली चीजों की कस्टम ड्यूटी बढ़ने-घटने पर उस चीज के दाम बढ़ते या घटते हैं।

2017: 92 साल में पहली बार रेल बजट पेश नहीं किया गया

1924 में पहली बार रेल बजट पेश किया गया। 1947 में देश की आजादी के बाद पहली बार रेल मंत्री जॉन मथाई ने रेल बजट पेश किया। 1994 में पहली बार रेल बजट का प्रसारण टीवी पर किया गया। 92 साल बाद 2017 में पहली बार रेल बजट आम बजट का हिस्सा हो गया।

2017: 1 फरवरी को बजट पेश किया गया

पहली बार बजट 1 फरवरी को पेश किया गया। इससे पहले चुनावी साल को छोड़कर आम बजट फरवरी के लास्ट वर्किंग डे को पेश होता था। चुनावी साल में अंतरिम बजट फरवरी के लास्ट वर्किंग डे को पेश होता था। नई सरकार के गठन के बाद आम बजट पेश होता था।

2016: पत्रकारों के लिए नहीं छपा बजट

पहली बार बजट की हार्ड कॉपी पत्रकारों को नहीं दी गई। इससे पहले हर बार वित्त मंत्री का बजट भाषण पूरा होने के बाद पत्रकारों को बजट की कॉपी दी जाती थी। उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे पर्यावरण को बचाने के लिए उठाया गया कदम बताया था।

अब बात मोदी सरकार से पहले बजट में बदलावों की...

1999: पहली बार सुबह 11 बजे बजट पेश हुआ

27 फरवरी 1999 को पहली बार बजट सुबह 11 बजे पेश हुआ। पहले ये शाम 5 बजे पेश होता था। अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत इसलिए की थी, ताकि ब्रिटेन की संसद में बैठे सांसद रेडियो पर इसे सुन सकें। क्योंकि भारत में जब शाम के पांच बजते हैं तो ब्रिटेन में सुबह के साढ़े 11 बजते हैं।

1965: इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले आया

पहली बार बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ ही पेश किया जाता था। इसकी शुरुआत 1950 से हुई थी।

1955: पहली बार बजट डॉक्‍यूमेंट्स हिंदी में भी छपे। पहले ये सिर्फ अंग्रेजी में छपते थे।

1950: 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को वित्त मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था।

26 नवंबर 1947: आजादी के बाद पहला बजट देश के पहले वित्त मंत्री आरके षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक की अवधि के लिए था।

1947: लियाकत अली खान पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत की अंतरिम सरकार का बजट पेश किया था। विभाजन के बाद लियाकत अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। वो अविभाजित भारत का बजट पेश करने वाले आखिरी शख्स भी थे।

1860: 7 अप्रैल 1860 को भारत का पहला बजट ब्रिटिश संसद में स्कॉटिश बिजनेसमैन जेम्स विल्सन ने पेश किया था। तब भी वो बजट दस्तावेजों को एक चमड़े के थैले (बूगेट) में ही लेकर गए थे।

दरअसल, बजट शब्द फ्रेंच शब्द बूगेट से निकला है। इसका मतलब है- चमड़े का थैला। बजट ब्रीफकेस का प्रचलन ब्रिटेन में शुरू हुआ। ब्रिटेन में एक ही बजट ब्रीफकेस को एक मंत्री दूसरे को सौंपता है। जबकि भारत में वित्त मंत्री अलग-अलग ब्रीफकेस का इस्तेमाल करते थे।

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