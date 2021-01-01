पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हाउसिंग:लोन लेकर मकान खरीदने वालों के लिए नया कुछ नहीं, पिछले साल वाली टैक्स छूट अगले साल तक मिलेगी

एक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

लोन लेकर मकान खरीदने वालों के लिए बजट में कुछ नया नहीं है। उनको इनकम टैक्स में पिछले साल मिल रही कुल पांच लाख रुपये तक की छूट इस साल भी मिलेगी। दरअसल, लोन में ब्याज वाले हिस्से पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई है।

इनकम टैक्स में पांच लाख तक की छूट पा सकते हैं

आइए समझते हैं कि आप होम लोन पर किस तरह इनकम टैक्स में पांच लाख तक की छूट पा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सी में होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर डेढ़ लाख रुपये तक की छूट मिलती है। इसको जस का तस रखा गया है। सेक्शन 24 के अंदर ब्याज पर दो लाख रुपये का डिडक्शन मिलता है, वह भी मिलता रहेगा।

डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त छूट एक साल के लिए बढ़ी

बदलाव सिर्फ किफायती मकानों की खरीदारी पर होम लोन के ब्याज वाले हिस्से के भुगतान पर मिलने वाली टैक्स छूट को लेकर किया गया है। होम बायर्स को इनकम टैक्स के 80 ईई वाले सेक्शन में 45 लाख रुपये तक के लोन के इंटरेस्ट पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मिल रही है। इसको एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

पचास लाख रुपये के मकान पर चार लाख रुपये तक का टैक्स बचेगा

अगर मकान की कीमत पचास लाख रुपये रहती है तो 80 ईईए वाले सेक्शन में 50 हजार रुपये की छूट मिलेगी। इस छूट को भी एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस सूरत में होम लोन के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पर आपको कुल चार लाख रुपये तक का टैक्स बचाने में मदद मिलेगी।

खबर में अपडेट जारी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदेश का पहला पेपरलेस बजट मेड इन इंडिया टैबलेट पर पढ़ा गया; बजट में पहली बार कब क्या-क्या हुआ, यहां पढ़िए - बजट 2021 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser