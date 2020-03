दैनिक भास्कर Mar 31, 2020, 08:10 PM IST

यूटिलिटी डेस्क। कोरोनावायरस के कारण देश में छाई आर्थिक मंदी को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने कर्जदाताओं को अगले तीन महीनों के लिए अपने घर या ऑटो ऋण पर ईएमआई का भुगतान नहीं करने की सहूलियत दी है। लेकिन अब भी ग्राहकों को यह मैसेज आ रहा है कि वे ईएमआई के लिए अपने खाते में पर्याप्त बैलेंस रखें। ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप भी इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं हैं आपको इसका लाभ अपने आप मिल जाएगा। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार के अनुसार उनके ग्राहकों को इसका फायदा अपने आप मिल जाएगा।



बैंक क्यों भेज रहे मैसेज?

बैंकों के अनुसार जिस सिस्टम द्वारा ये मैसेज भेजे जाते हैं वो ऑटोमेटिक मोड पर काम करता है इस कारण कर्जदारों को मैसेज पहुंच गए हैं। लेकिन किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है सभी ग्राहकों को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा।

#BankofBaroda is providing a moratorium of 3 months on payment of all instalments falling due between 01.03.20 & 31.05.20 for all term loans including Corporate, MSME, Agriculture, Retail, Housing, Auto, Personal loans, etc. in pursuance of the RBI COVID-19 Regulatory Package.