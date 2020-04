दैनिक भास्कर Apr 16, 2020, 06:07 PM IST

नई दिल्ली. देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 30 जून तक फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या से अधिक होने पर लगने वाले एटीएम सेवा शुल्क (सर्विस चार्ज) न लेने का फैसला किया है। एसबीआई ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि बैंक ग्राहक द्वारा किसी भी अन्य बैंक के एटीएम से 3 महीने तक यानी 30 जून तक नकद निकासी पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।



क्या कहा ट्वीट में ?

एसबीआई ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक ने 30 जून तक मुफ्त लेनदेन की अधिक संख्या के कारण एसबीआई के एटीएम और अन्य बैंक के एटीएम पर किए गए सभी लेनदेन के लिए एटीएम शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। आरबीआई के नियम के मुताबिक एटीएम ग्राहक को हर महीने 5 ट्रांजैक्शन के लिए शुल्क नहीं देना पड़ता है, लेकिन इससे ऊपर यानी छठे ट्रांजैक्शन पर बैंक चार्ज वसूलता है। आईबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि नॉन-कैश ट्रांजैक्शन जैसे बैलेंस चेक, फंड ट्रांसफर को भी एटीएम ट्रांजैक्शन नहीं माना जाए।

Good news for all ATM card holders!

SBI has decided to waive the ATM Service Charges levied on account of exceeding the number of free transactions, until 30th June.#SBI #Announcement #ATM #Transactions pic.twitter.com/d34sEy4Hik