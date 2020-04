दैनिक भास्कर Apr 04, 2020, 09:21 AM IST

नई दिल्ली. 21 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन है। इस कारण 14 अप्रैल तक सभी एयरलाइंस कम्पनियों ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बन्द कर दी है। वहीं ट्रेन, मेट्रो, बस समेत सभी आवागमन की सुविधाएं बंद है। लॉकडाउन को और आगे बढ़ाए जाने की आशंकाओं को सरकार ने खारिज किया था, लेकिन एयर इंडिया के शुक्रवार के एक बयान से इन आशंकाओं को बल मिल रहा है। सरकारी एयरलाइंस कंपनी ने शुक्रवार देर रात बयान जारी कर कहा कि आगामी 30 अप्रैल तक सभी घरेलू तथा अतंराष्ट्रीय रूट्स के लिए टिकटों की बुकिंग बंद रहेगी।

Bookings now closed till 30th April from today for all domestic and international routes. We are awaiting a decision post 14th April: Air India pic.twitter.com/Cpdp5QcJOx